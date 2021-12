Pour Noël Roborock balaie les prix de ses meilleurs aspirateurs sur Amazon

Les fêtes de fin d’années approchent à grands pas, mais si vous voulez célébrer Noël en avance, Roborock a décidé de lancer des promotions sur ses aspirateurs stars. En allant faire un tour sur Amazon, vous pourrez découvrir les modèles S5 Max, S7 et H7 à prix réduit dans les jours qui viennent.

Créé en 2014, Roborock est un fabricant d’aspirateurs chinois qui a su, en quelques années seulement, s’imposer comme un acteur majeur de ce marché. Essentiellement connu pour ses aspirateurs robots complets et innovants, son catalogue contient aussi quelques aspirateurs balai qui n’ont rien à envier aux ténors du genre.

En cette fin d’année, le constructeur a décidé de nous faire une fleur en lançant une vague de promotion sur Amazon, juste avant Noël. L’occasion d’obtenir à prix réduit les meilleurs aspirateurs de la marque. On vous explique tout.

Les promotions Roborock d’Amazon en bref :

Découvrez les promotions Roborock de Noël

Roborock S5 Max : un excellent aspirateur robot à 379 euros (au lieu de 549 euros)

Avant la sortie, très récente, du Roborock S7, le S5 Max était le nec plus ultra des aspirateurs robot du constructeur chinois. Néanmoins, et même s’il s’est fait détrôner, le S5 Max demeure un excellent produit, qui se démarque par un système de navigation précis et très complet, tout en bénéficiant d’un prix beaucoup plus accessible que son successeur.

Le Roborock S5 Max est équipé d’un capteur LIDAR situé sur le dessus de sa coque, qui lui permet de cartographier en permanence ce qui l’entoure avec une grande précision. Cela lui permet d’établir une carte virtuelle des lieux, de sorte qu’il puisse les nettoyer de manière optimisée, tout en évitant les obstacles.

Roborock S5 Max

Autre avantage du S5 Max : sa polyvalence. Cet aspirateur robot est non seulement capable d’aspirer les surfaces, mais aussi de les laver, grâce à sa serpillère intégrée et son réservoir de 290 ml d’eau. De quoi nettoyer une surface équivalente à 200 m2 sans avoir besoin d’être rechargée.

Afin de gérer tout cela, le Roborock S5 Max peut compter sur une application très complète. Vous pourrez y retrouver la carte établie par l’aspirateur, et définir les zones à nettoyer le plus souvent, celles à exclure (pour ne pas passer la serpillère sur la moquette par exemple) ou encore consulter l’état de votre machine.

Initialement proposé à 549 euros, le Roborock S5 Max bénéficie d’une jolie réduction jusqu’au 12 décembre, le faisant tomber à 379 euros.

Roborock S7 : le fleuron de roborock disponible à 519 euros (au lieu de 549 euros)

Sorti cette année, le Roborock S7 reprend dans les grandes lignes les caractéristiques du S5 Max, en y apportant suffisamment d’améliorations pour changer la donne. Plus précis, doté de réservoir plus important et bénéficiant d’une serpillière améliorée, il se positionne aujourd’hui comme le fleuron du catalogue de Roborock, capable de venir à bout de n’importe quel type de saleté sur la plupart des surfaces.

Le Roborock S7 est équipé d’un réservoir à poussière d’une contenance de 470 ml et d’un filtre HEPA qui permet de capturer au moins 99,97% des particules de diamètre supérieur ou égal à 0,3 micromètres. Il peut aussi compter sur deux brosses (une latérale avec des pales plastiques et un rouleau en caoutchouc), qui ont été repensées pour assurer une collecte efficace des saletés.

Roborock S7 // Source : Roborock

Mais la véritable nouveauté de ce S7 se trouve indéniablement du côté de la serpillère. Grâce à un système de vibrations soniques (rien que ça) elle est capable de nettoyer la saleté la plus incrustée avec une efficacité redoutable. De plus, cette serpillière est capable de se soulever pour éviter de nettoyer un tapis, ou permettre au robot de franchir un rebord. Côté réservoir, le S7 peut compter sur près de 300 ml d’eau disponible.

Comme le S5 Max, ce S7 est un champion de la cartographie grâce à son télémètre laser qui lui permet d’établir un relevé précis des lieux qu’il a à nettoyer. L’application, encore une fois, est extrêmement utile et permet en toute simplicité de gérer tous les paramètres de l’appareil : état de la batterie, remplissage des différents bacs, programmation du nettoyage, etc…

Jusqu’au 19 décembre prochain, le Roborock S7 profite d’une ristourne qui le fait descendre à 519 euros, au lieu de 549 euros en temps normal. Pour bénéficier de cette réduction, n’oubliez pas d’activer le coupon de réduction avant de mettre le produit dans votre panier.

Roborock H7 : l’aspirateur balai tombe à 299 euros (au lieu de 349 euros)

Après avoir réussi à s’imposer avec brio sur le terrain des aspirateurs robots, Roborock a décidé de diversifier en allant chasser sur les terres de Dyson grâce à des aspirateurs balais. Un pari réussi, puisque son second appareil, le H7, s’avère extrêmement convaincant.

Le Roborock H7 brille notamment grâce à une excellente capacité d’aspiration qui repose sur un système de filtrage cyclonique et un moteur puissant : 480 W pour une puissance d’aspiration maximale de 160 AW. De quoi collecter aisément les saletés et la poussière dans le bac de 500 ml qui l’équipe.

Roborock H7 // Source : Roborock

Pour faire bonne mesure, Roborock a aussi décidé de proposer un système de sac à poussière entièrement optionnel. Ces derniers disposent d’un système de filtration à trois couches, et sont scellés automatiquement pour que la poussière ne puisse pas s’échapper au moment de la vidange du bac collecteur. Dernier point intéressant, ces sacs sont réutilisables.

Côté autonomie, cet aspirateur balai dispose d’une batterie LiPO qui lui permet d’être utilisé 90 minutes en mode éco. En mode normal, le temps d’utilisation passe à 45 minutes, tandis que le mode turbo la draine en 8 minutes en échange d’une puissance d’aspiration boostée. Heureusement, le Roborock H7 peut compter sur un système de charge extrêmement efficace qui lui permet de récupérer toute sa batterie en à peine 2H30.

Pour les fêtes de fin d’années, le Roborock H7 voit son prix tomber de 349 euros à 299 euros. Cette promotion est valable jusqu’au 31 décembre prochain.