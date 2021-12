Un iPad Air ou Pro sous le sapin ? Vous pouvez désormais le payer en 20 fois sans frais

Un iPad Air ou un iPad Pro, c’est toujours une valeur sûre pour Noël. Bonne nouvelle si vous hésitez : Boulanger propose le paiement en 5, 10 ou 20 fois sans frais sur les iPad Air et iPad Pro de dernières générations jusqu’au 25 décembre prochain. Voici comment en profiter.

En 2021 il n’y a toujours qu’une seule vraie bonne tablette que l’on peut conseiller les yeux fermés et c’est l’iPad. Aujourd’hui disponibles en quatre versions (iPad, iPad Mini, iPad Air et iPad Pro), ils sont adaptés à tous les usages et à toutes les bourses.

En cette fin d’année, au sein de la gamme iPad, nous vous conseillons de vous tourner vers l’iPad Air et l’iPad Pro. Ces deux tablettes offrent respectivement le meilleur rapport qualité-prix de la gamme et les meilleures performances.

L’iPad Air est disponible sur Boulanger à partir de 669 euros tandis que le premier prix de l’iPad Pro débute à 899 euros.

Jusqu’au 25 décembre prochain, Boulanger permet d’étaler le paiement de ces deux tablettes sur 5,10 ou 20 mois sans frais.

L'iPad Air 2020 d'Apple

Pour profiter de cette offre de paiement en 5, 10 ou 20 fois sans frais, il suffit d’acheter un iPad Air ou un iPad Pro sur le site de Boulanger (ou directement en magasin). Au moment de payer, choisissez alors le paiement avec la Carte b+ Boulanger. Celle-ci nécessite d’adhérer au service Oney (10 euros par an, résiliable à tout moment) et permet le paiement en plusieurs fois sans frais.

iPad Air ou iPad Pro : lequel choisir ?

L’iPad Air et l’iPad Pro sont de loin les meilleurs iPad du moment. Le premier se destine plutôt au grand-public, pour des usages créatifs ou récréatifs, tandis que le second est clairement orienté vers la productivité et les performances.

iPad Air : le meilleur rapport qualité-prix des tablettes Apple

L’iPad Air, sorti en 2020, est généralement la tablette haut de gamme que l’on conseille au grand-public. Elle reprend dans les grandes lignes le design de l’iPad Pro, avec des bordures d’écrans fines, une coque entièrement en aluminium au toucher particulièrement agréable et un grand écran Liquid Retina (LCD) de 10,9 pouces. Mieux, l’iPad Air est disponible en plusieurs coloris : gris sidéral, argent, vert, or rose ou bleu ciel.

L'iPad Air 2020 d'Apple

À l’usage, l’iPad Air est une tablette d’une fluidité sans pareil. Elle peut faire tourner aisément n’importe quel jeu de l’abonnement Apple Arcade grâce à sa puce A14 Bionic, la même puce que l’on retrouve dans l’iPhone 12. Sa puissance est la garantie de sa longévité : c’est un appareil capable de tourner sans ralentir pendant des années. Produit Apple oblige, il bénéficiera de nombreuses années de mises à jour logicielles.

Si elle est prédisposée aux activités récréatives, cet iPad Air reste une tablette très polyvalente. Elle est compatible avec le clavier Magic Keyboard et l’Apple Pencil de deuxième génération. Deux accessoires qui la transforment en véritable appareil de productivité ou de créativité.

Mais le véritable argument de cette tablette, c’est sans conteste son prix. Disponible sur Boulanger au prix de 669 euros (en version 64 Go), l’iPad Air est aujourd’hui la meilleure tablette haut de gamme que l’on peut trouver sur le marché. Son prix est d’autant plus intéressant que l’on peut désormais l’étaler sur 5, 10 ou 20 mois en l’achetant chez Boulanger.

iPad Pro : la plus puissante des tablettes

Pas question de faire des compromis sur votre tablette ? Vous envisagez même de la transformer en véritable outil de travail ? Alors c’est du côté de l’iPad Pro qu’il faut se tourner.

Apple a justement rafraîchit son iPad Pro il y a quelques mois avec une nouveauté de taille : il embarque maintenant la surpuissante puce Apple M1 en son sein. Il s’agit de la même puce introduite l’année dernière dans les MacBook M1. Elle a deux principaux avantages : des performances inégalées et la compatibilité avec la 5G.

iPad Pro 2021

Pour le reste, l’iPad Pro dispose de tout ce que l’on peut attendre sur un appareil haut de gamme dédié à la productivité : un port USB Type-C (pour y brancher un disque dur externe ou un écran), un écran de 11 ou 12,9 pouces à 120 Hz, un capteur Face ID et même un capteur LIDAR près de ses (excellents) capteurs photo.

Associé à un clavier Magic Keyboard, l’iPad Pro peut alors tout à fait remplacer un ordinateur portable. C’est d’autant plus vrai qu’il est installé sous iPadOS 15, un système d’exploitation pensé pour les grands écrans, compatible avec des milliers d’application de l’App Store et parfaitement intégré à l’écosystème d’Apple.

L’iPad Pro est disponible à partir de 899 euros chez Boulanger (dans sa version 11 pouces avec 128 Go de stockage), tandis que la version 5G débute à partir de 1 069 euros. Notez également que la version 11 pouces dispose d’un écran LCD, tandis que la version 12,9 pouces bénéficie d’un rétroéclairage Mini LED.

Là encore, quelle que soit la version choisie, il est possible d’étaler le paiement jusqu’à 20 mois en l’achetant chez Boulanger.