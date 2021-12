Pour les fêtes de fin d’années, NordVPN propose son abonnement deux ans à 2,92 euros par mois

Après le Black Friday et le Cyber Monday, NordVPN se tourne vers les fêtes de fin d’années avec une toute nouvelle promotion. En ce moment, le fournisseur de VPN vous propose en effet d’accéder à ses services pendant deux ans pour 2,92 euros par mois.

On le sait, Noël est une période où de nombreux ordinateurs, smartphones et autres tablettes sont offerts. Chacun de ces appareils recèle de nombreuses informations sur votre vie privée, des données personnelles précieuses qu’il peut être intéressant de protéger lorsque vous naviguez sur internet. Et si la première protection reste incontestablement la vigilance et l’utilisation de bonnes pratiques en ligne, un VPN est un outil puissant, capable de vous faciliter la tâche.

Un VPN comme NordVPN par exemple, qui propose en cette fin d’année une jolie offre sur son abonnement deux ans. En souscrivant maintenant, vous obtiendrez une réduction de 72% sur le total, et ne paierez que 2,92 euros par mois. Un prix on ne peut plus raisonnable pour profiter des services de l’un des VPN les plus performants du marché.

Pourquoi choisir NordVPN ?

Fort d’une clientèle comportant pas loin de 14 millions d’utilisateurs répartis au quatre coins du globe, NordVPN est à l’heure actuelle l’une des références du monde du VPN. Que ce soit en matière de performances, de qualité du service ou bien pour tout ce qui touche à la protection des données, NordVPN propose des prestations quasi-irréprochables. Tour d’horizon.

Une infrastructure performante et efficace

Avant toute chose, NordVPN se démarque de la concurrence grâce à une infrastructure serveur particulièrement solide et efficace. Disposant à ce jour de près de 5200 serveurs répartis à travers le monde, le fournisseur peut surtout compter sur son protocole maison, NordLynx, pour offrir des débits importants et stables, quelle que soit votre utilisation.

C’est en particulier vrai pour tout ce qui touche au streaming vidéo. Que vous ayez envie de consulter le catalogue de votre service de SVoD préféré aux USA, ou aller voir la dernière compétition sportive sur les chaînes de télévisions de nos voisins belges ou suisses, vous ne souffrirez que peu, voire pas, de ralentissements.

Connectez-vous aisément dans un autre pays pour contourner les géoblocages et profiter de leurs contenus inédits // Source : NordVPN

La qualité de l’infrastructure de NordVPN dépasse le simple cadre de son architecture serveur et se retrouve aussi dans son service client. Disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il reste à votre écoute pour vous aider à résoudre le moindre de vos problèmes. Et en français s’il vous plaît, ce qui est assez rare pour être souligné.

Un service accessible et simple à utiliser

Autre avantage non négligeable de NordVPN : sa simplicité d’utilisation. Véritable modèle d’ergonomie, l’application NordVPN est à la fois simple, intuitive et très complète. En quelques clics, vous pourrez choisir votre serveur, vous y connecter, et commencer à naviguer en toute sécurité.

L’application NordVPN, simple et efficace // Source : NordVPN

L’application NordVPN étant disponible sur une grande variété de supports (PC, tablettes, téléphones, consoles, TV, etc) et d’OS (Linux, Windows, MacOS, Android, iOS, etc), vous pourrez protéger très simplement vos appareils les plus sensibles. D’autant plus que NordVPN vous permet, avec un seul abonnement, d’utiliser jusqu’à 6 appareils en même temps.

Une démarche centrée sur la confidentialité des données utilisateur

Dernier point en faveur de NordVPN, et non des moindres : la confidentialité. Le fournisseur ne lésine pas sur les moyens engagés pour protéger les données personnelles de ses utilisateurs. Il se soumet régulièrement à des audits indépendants pour démontrer la sécurité de son infrastructure, et la qualité de sa politique de non-journalisation des données. Le dernier date d’ailleurs de 2020, et a été passé haut la main.

Délocalisez votre connexion en quelques clics pour protéger vos données personnelles. // Source : NordVPN

Historique de navigation ou de connexion, données personnelles diverses, NordVPN ne conserve rien de tout cela. Vous pouvez donc être sûr que rien ne sera collecté, archivé, transmis ou vendu à des tiers.

L’offre NordVPN en bref

Considéré comme l’un des acteurs majeurs dans son domaine, et noté 8/10 par nos confrères de Frandroid, NordVPN demeure une valeur sûre grâce à de solides prestations. Pour rappel, NordVPN c’est :

5100 serveurs répartis dans plus de 60 pays à travers le monde

Une application compatible sur la majorité des OS et appareils commercialisés

Des services disponible sur 6 appareils en simultané avec un seul compte

Des débits parmi les meilleurs du marché, y compris en streaming

Un service client 24/7 disponible en français

Une politique stricte de non conservation des logs

En ce moment, le fournisseur de VPN vous propose une jolie ristourne sur son abonnement deux ans. En souscrivant aujourd’hui, vous obtiendrez un rabais de 72%, et ne paierez donc que 2,92 euros par mois. Sachez aussi que NordVPN propose une garantie satisfaction qui s’étend sur 30 jours. Si, pour une raison ou une autre, les services de NordVPN ne vous convenaient pas, vous obtiendrez le remboursement intégral de votre abonnement. Quand on sait qu’un mois ne vous coutera pas plus cher qu’un café, pourquoi ne pas tenter le coup ?

L’abonnement 24 mois aux services de NordVPN tombe à 2,92 euros par mois pour Noël

Dernière information à noter, NordVPN dispose désormais d’un système de parrainage qui, une fois que vous serez inscrit, vous permettra de parrainer vos proches. En cas d’abonnement de la part de votre filleul, vous aurez tous deux droit à un mois supplémentaire gratuit sur votre abonnement.