[Le Deal du Jour] Vous souhaitez faire installer la fibre chez vous, mais vous ne savez pas encore vers qui vous tourner ? Bouygues Telecom propose son abonnement Bbox Must (1Gb/s) à seulement 15,99 euros par mois, soit le meilleur rapport qualité-prix du moment.

Bouygues Telecom devient de plus en plus agressif au niveau des « deals », avec des offres fibre et ADSL n’ayant souvent rien à envier à la concurrence pourtant féroce dans le domaine. Mais cette fois-ci, l’opérateur historique frappe un grand coup, avec son abonnement Bbox Must, proposant une ligne fibre de 1Gb/s, au même prix que l’offre Bbox Fit et ses 300 Mb/s, soit 15,99 € par mois pour la première année. Cet abonnement donne tout de même lieu à un engagement de un an, avant que le prix ne repasse à 39,99 euros mensuels par la suite.

Pour mieux comprendre l’offre

Je veux passer à la fibre, pourquoi cette offre vaut-elle le coup ?

Avec son abonnement Bbox Must, Bouygues Telecom propose tout simplement le meilleur rapport qualité-prix disponible sur le marché, tout du moins, pour la première année. 1 Gb/s en téléchargement et 400 Mb/s en envoi, c’est largement suffisant pour pouvoir regarder ses films et séries en streaming via les plateformes de VOD (Netflix ; Prime Vidéo, Disney+, etc.) dans la meilleure qualité possible. On peut penser à d’autres usages comme l’utilisation d’objets connectés à domicile ou le Cloud Gaming qui prend de plus en plus de place dans nos usages quotidiens.

L’offre ne concerne pas qu’internet, puisque Bouygues Telecom fournit également une ligne de téléphone fixe. Celle-ci permet d’appeler en illimité vers les fixes de France Métropolitaine, mais aussi des DOM ainsi que plus de 110 destinations à l’internationale.

Et j’ai aussi droit à la TV comme chez SFR ?

C’est aussi l’autre grande force de cette offre Bbox Must, c’est l’ajout de la TV d’office sans passer par une option payante. De quoi profiter de plus 180 chaînes dont une majorité et HD grâce au décodeur Android TV 4K. En plus des chaînes, ce décodeur permet d’accéder aux applications et jeux du Google Play Store sur un téléviseur. De plus, avec le Google Cast inclus à la Bbox 4K, il est possible de projeter des photos et des vidéos depuis un smartphone sur la TV. Enfin, il embarque un disque de 128 Go, bien utile pour notamment d’accéder à la fonction d’enregistrement et du contrôle du direct.

Je fais comment si je veux changer pour cet opérateur ?

Dans le cadre d’un changement d’opérateur, c’est Bouygues Telecom qui fera les démarches pour résilier votre ancien abonnement, sans démarche supplémentaire de votre part. Mieux, l’opérateur vous propose aussi de rembourser jusqu’à 100 euros sur les frais de résiliation de votre ancien abonnement en remplissant un simple formulaire.

