Un an après la présentation des puces Apple M1 pour MacBook et Mac mini, le bilan est sans équivoque. Les Mac équipés de cette puce sont les plus performants qu’Apple ait sorti depuis plusieurs années. Pour la fin d’année, la Fnac les rend plus accessibles grâce à un bonus de reprise de 130 euros sur votre ancien ordinateur.

L’arrivée des puces Apple M1 a fait du bruit en novembre 2020. En annonçant qu’il prenait son indépendance complète d’Intel, Apple a provoqué un véritable séisme. Désormais, il propose sur ses MacBook des processeurs similaires à ceux qui équipent déjà ses iPhone. Plus économes en énergie, plus rapides et plus puissantes, les puces Apple M1 offrent un rapport performance-prix jamais vu jusque-là sur du matériel informatique portable. Et sans augmentation substantielle des prix, qui plus est.

Pour mieux profiter de ces ordinateurs de nouvelle génération, la Fnac offre un bonus de reprise de 130 euros pour l’achat d’un MacBook Pro, d’un MacBook Air ou d’un Mac mini équipés d’une puce Apple M1. Pour en profiter, il suffit de ramener son ancien ordinateur, qui sera racheté selon un certain barème de reprise. Quelle que soit la valeur de reprise, la Fnac vous propose 130 euros de bonus de reprise pour l’achat d’un MacBook Pro, d’un MacBook Air ou d’un Mac mini avec puce Apple M1.

La puce Apple M1, un défi technologique

Cela semble anecdotique, mais changer de processeur dans une gamme d’ordinateur n’est pas chose facile. Jusqu’à novembre 2020, les MacBook utilisaient les processeurs Intel. Très efficaces, ils contraignaient cependant Apple à suivre les avancées technologiques du géant américain.

Changer de puce, c’est aussi changer de langage

Apple a fait un choix audacieux : concevoir ses propres processeurs en changeant de jeu d’instructions, soit l’ensemble des commandes exécutées par le processeur. Un vaste chantier.

Pour faire simple, en changeant le jeu d’instructions, on change la langue parlée par l’ordinateur. Les logiciels qui tournent sur des puces Intel ne parlent pas tous ARM (qui est utilisé par les processeurs Apple M1). Il est d’ailleurs bon de noter que les développeurs de logiciels et Apple ont travaillé main dans la main pour que les logiciels utilisés jusqu’ici sur les processeurs Intel soient compatibles et disponibles sur les nouveaux MacBook avec puce Apple M1. Certains manquent encore à l’appel, mais il est possible de les faire tourner en utilisant l’émulateur Rosetta 2.

Le MacBook Air sous processeur Apple M1 // Source : Capture d’écran Numerama

Ce qui constituait la principale crainte des utilisateurs en 2020 est donc un mauvais souvenir en 2021. Cela permet de se concentrer sur tous les avantages que présente l’acquisition d’un Mac équipé d’une puce Apple M1.

Il y a d’abord la finesse de gravure. Là où un processeur Intel de dernière génération est gravé en 7 nm, la puce M1 d’Apple est gravée en 5 nm. Cela peut sembler abscons, mais cela se traduit à l’usage :

L’autonomie est grandement améliorée (proche des 20 heures) ;

La chaleur dégagée par la puce est bien moindre. Dans le cas des MacBook Pro, MacBook Air et Mac mini équipés de la puce Apple M1, il n’y a même plus besoin de ventilateur !

Un Mac pensé pour offrir le meilleur environnement informatique possible

Pour le reste des caractéristiques, les Mac restent fidèles à ce qui fait leur force depuis des années. On retrouve ainsi un très bel écran Rétina de 13 pouces, parfaitement calibré, et pensé pour la retouche d’image. Il gère en effet le très large espace colorimétrique DCI-P3, utilisé notamment comme référence par l’industrie du cinéma.

Côté composants, tous les nouveaux Mac disposent au moins de 8 Go de RAM, quelle que soit leur configuration. Pour épauler la mémoire vive, c’est sur un SSD de 256 Go à 2 To qu’il faut compter.

Le MacBook Pro avec puce Apple M1 // Source : Louise Audry pour Numerama

Votre futur ordinateur vous permettra donc de stocker nombre de fichiers volumineux sans avoir recours à un disque dur externe. Les nouveaux SSD Apple étant par ailleurs deux fois plus rapides que les précédents, le temps de chargement de vos données stockées n’en sera que plus court.

Le Magic Keyboard est également au rendez-vous avec son mécanisme à ciseaux, présent depuis maintenant quelques générations de MacBook. On retrouve également le Touch ID qui vous permet de déverrouiller votre ordinateur avec votre empreinte digitale. Un peu comme sur les anciens iPhone en somme. Mieux, en plus de déverrouiller votre ordinateur, Touch ID vous permet de valider vos paiements via Apple Pay.

Au final, les derniers Mac ne sont pas que puissants. Ils sont un environnement de travail et de loisir à la fois confortable et sécurisé, qui s’adaptera à toutes vos utilisations, de la plus modérée à la plus professionnelle.

La Fnac propose 130 € supplémentaires en plus de la reprise de votre ancien ordinateur

En ce moment, les Mac équipés d’une puce Apple M1 bénéficient d’une offre plus qu’intéressante à la Fnac. Le distributeur propose en effet de reprendre votre ancienne machine à un tarif dépendant de son état, et d’ajouter au prix de reprise, un bonus supplémentaire de 130 euros.

Pour en profiter, c’est très simple. Il suffit de vous rendre au comptoir SAV de votre magasin avec votre ancien ordinateur. Un diagnostic sera effectué directement sur place. Vous pourrez alors ajouter les 130 euros de bonus à la valeur de reprise de votre ancien appareil. Nous vous conseillons également de préparer votre visite en visitant ce lien qui vous en dira plus sur les conditions de reprise ou d’échange de votre ordinateur, ou celui-ci si vous possédez un Mac.

Et si votre machine n’a pas de valeur de reprise, vous pourrez bénéficier des 130 euros de bonus malgré tout. La Fnac se chargera ensuite de la recycler.

Habituellement proposé à partir de 1129,99 euros, votre MacBook passera ainsi à 999,99 euros, a minima. Une très belle affaire en perspective.