Romain Ribout - 14 octobre 2021 Ordinateur portable

[Le Deal du Jour] Apple a lancé son MacBook Air équipé de la puce M1 il y a presque un an maintenant. Cet ordinateur portable de la Pomme a profité de nombreuses promotions depuis son lancement, mais celle d'aujourd'hui est sans aucun doute la plus intéressante puisque le prix passe de 1 129 euros à « seulement » 829 euros.

Apple se prépare à l’organisation d’une nouvelle keynote en octobre, juste après celle qui a levé le voile sur les iPhone 13 et 13 Pro, l’Apple Watch Series 7 ou encore l’iPad mini de sixième génération en septembre dernier. On devrait y découvrir de nouveaux produits, dont les MacBook équipés du dernier processeur maison de la Pomme. En attendant que cela se précise, l’excellent MacBook Air M1, que nous vous présentions dans notre guide des ordinateurs portables Apple, est aujourd’hui sous le feu des projecteurs grâce à une offre inédite.

Au lieu de 1 129 euros habituellement, le prix de la version avec 256 Go de stockage chute aujourd’hui à 829 euros chez Boulanger, en cumulant la remise immédiate de 100 euros avec l’offre de reprise de 200 euros valable jusqu’au 1er novembre prochain. Pour en bénéficier, il suffit de choisir l’option « retrait en magasin » et de rapporter un ancien PC portable que vous n’utilisez plus.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’est-ce qui change avec la version M1 du MacBook Air ?

Le MacBook Air M1 conserve l’excellent design de son prédécesseur. On retrouve le même châssis en aluminium, le même clavier et le même écran Retina True Tone de 13 pouces, dans un format quasi identique. À l’œil nu, vous ne verrez pas la différence entre les deux. La dalle a toutefois la particularité d’être compatible avec une plus large gamme de couleurs, ce qui est appréciable pour le montage photo et vidéo.

La principale différence vient des composants informatiques embarqués, et plus précisément du processeur. Apple remplace les Intel Core par sa puce Apple M1, basée sur une architecture ARM — comme les iPad et les iPhone. Ce changement permet d’améliorer les performances de la machine, ainsi que son autonomie. La puissance estimée est 3,5 fois supérieure aux anciens modèles, avec une endurance qui monte dorénavant jusqu’à 15 heures. Notez que le Air M1 dispose aussi d’un SSD de 256 Go, qui est annoncé comme deux fois plus rapide que l’ancienne génération.

Que savoir de plus ?

Il faut savoir que la nouvelle architecture ARM apporte en revanche une réécriture obligatoire des applications. Certaines sont directement compatibles, mais pour utiliser vos anciens logiciels X86, il faudra les émuler via Rosetta 2. Le résultat est très convaincant, voire même plus rapide qu’avec une configuration Intel. Enfin, on apprécie également le silence du MacBook Air M1 puisqu’il se dispense de ventilateurs, d’autant plus que la chaleur de l’appareil ne se fait pas sentir grâce à une bonne dissipation thermique.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

