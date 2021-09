[Le Deal du Jour] Pour faire concurrence aux offres toujours plus alléchantes de la concurrence, Sosh relance une nouvelle fois ses forfaits 4G en série limitée. Au programme : 50 et 100 Go pour respectivement 12,99 et 15,99 €/mois.

Si vous avez du mal à ne pas dépasser l’enveloppe 4G de votre forfait mobile vieillissant, c’est qu’il est sans doute temps d’en changer pour un bien plus confortable en termes de data. Rassurez-vous, ça ne coûte pas si cher et c’est bien plus facile à faire que vous ne pouvez le penser. En tout cas, dans ce nouveau deal du jour, nous ne pouvons que vous conseiller de vous tourner vers les nouvelles offres limitées chez Sosh. On retrouve deux forfaits, l’un de 50 Go et l’autre de 100 Go, le tout à partir de 12,99 €/mois.

Ces offres sans engagement ne sont disponibles que jusqu’au 18 octobre 2021 à 9h du matin.

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi choisir Sosh pour un forfait mobile ?

Les clients Sosh disposent du réseau d’Orange, soit le réseau mobile numéro 1 en 2020 selon l’ARCEP. Il couvre plus de 99 % du territoire en 4G avec un débit moyen en grande agglomération dépasse les 80 Mb/s en téléchargement, tandis que la moyenne nationale se situe aux alentours de 60 Mb/s. C’est donc parfait pour profiter de l’internet mobile avec les meilleures conditions possibles.

Ces nouveaux forfaits vous font disposer de 50 à 100 Go de données en fair use à utiliser sur tout le territoire métropolitain. Mais ce n’est pas tout, puisque ces forfaits comportent également 8 à 15 Go de données 4G utilisables en Europe et dans les DOM.

En plus des données 4G, qu’est-ce que ces forfaits proposent ?

C’est une chose assez classique aujourd’hui, mais ces forfaits mobiles chez Sosh disposent bien des appels, SMS et MMS illimités à utiliser partout en France Métropolitaine, mais aussi depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

Lors de la souscription du forfait, vous pouvez même choir votre type de carte SIM, soit classique, soit en eSIM. Cette dernière est d’ailleurs bien pratique pour être utilisée depuis une montre connectée et ainsi la rendre complètement autonome par rapport à votre smartphone.

Est-il possible de conserver son numéro actuel ?

Il est effectivement possible de conserver son numéro de téléphone mobile. Pour cela, il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription sur la plateforme de Sosh. Il s’obtient en appelant le 3179. Cette démarche permet également la résiliation automatique de votre abonnement chez votre ancien opérateur. Sachez que vous devrez vous acquitter de 10€ supplémentaire pour obtenir la nouvelle carte SIM.

