Romain Ribout - 14 septembre 2021 Smartphones Android

[Le Deal du Jour] Le Xiaomi Poco X3 Pro est un smartphone avec un excellent rapport qualité-prix. Il offre des composants proches de ceux des modèles haut de gamme à un prix abordable. C'est d'autant plus vrai qu'Amazon le propose aujourd'hui à 229 € au lieu de 299 €.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Xiaomi excelle à proposer des smartphones plus compétitifs que la concurrence, et ce n’est pas le Poco X3 Pro qui déroge à la règle. Ce dernier fait même de l’ombre à certaines références premium du marché en proposant des caractéristiques haut de gamme comme un écran rafraichi à 120 Hz ou encore une puce Qualcomm très puissante, à seulement 299 euros sur le modèle avec 256 Go de stockage. Aujourd’hui, il est même proposé encore moins cher, à 229 € sur Amazon, ce qui en fait une offre extrêmement attractive.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’est-ce que le Poco X3 Pro a de surprenant ?

Pour moins de 300 euros, vous aurez un smartphone avec une fiche technique proche de celles de modèles vendus le double, voire le triple. L’écran ne propose pas des contrastes infinis, mais offre une fluidité exemplaire grâce à un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz, soit 120 images par seconde. C’est très agréable pour consulter du contenu, surtout sur une grande diagonale de 6,67 pouces avec une définition Full HD+.

Le Poco X3 Pro propose par ailleurs une puissance très élevée pour un téléphone de cette tranche tarifaire. En effet, il embarque le Snapdragon 860, une puce qui offre pratiquement les mêmes performances que le SoC haut de gamme de Qualcomm en 2020, mais sans la compatibilité 5G. Vous ferez donc tourner tous vos jeux 3D préférés avec des graphismes poussés au maximum. De plus, vous pourrez compter sur la technologie de refroidissement LiquiCool 1.0 Plus pour bien gérer la chauffe du smartphone au quotidien.

Quid du reste de sa fiche technique ?

La photo n’est pas le meilleur aspect de ce smartphone. Seul le capteur principal de 48 mégapixels (f/1,79) est convaincant, avec des clichés détaillés et des couleurs proches de la réalité. Les trois autres capteurs servant aux modes ultra grand-angle, macro et portrait produisent des clichés perfectibles, mais exploitables si vous n’êtes pas trop exigeants. On vous aura prévenu.

Si l’autonomie est un point important pour vous, vous serez en revanche heureux d’apprendre que le Poco X3 Pro est équipé d’une solide batterie de 5 160 mAh capable de le faire tenir pendant deux jours environ. Vous pourrez donc abuser des jeux 3D et autres applications gourmandes, même avec le mode 120 Hz activé. La charge rapide jusqu’à 33 W (USB-C) est également proposée. Elle permet de récupérer l’intégralité de la batterie en moins d’une heure.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo