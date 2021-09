[Le Deal du Jour] Le modèle 128 Go du premier OnePlus Nord est aujourd'hui disponible à son meilleur prix depuis son lancement il y a plus d'un an. Vendu 100 euros de moins, il est disponible en ce moment sur Amazon à 299,99 euros.

Malgré l’arrivée récente du OnePlus Nord 2, la première édition du champion du rapport qualité-prix de OnePlus est toujours un excellent smartphone. Celui-ci s’appuie sur une fiche technique solide et un prix vraiment bas pour les prestations offertes.

On peut le trouver encore moins cher sur Amazon avec un rabais de 100€ par rapport à son prix de lancement.

En quoi est-ce un bon smartphone pour son prix ?

Le OnePlus Nord incarne le milieu de gamme côté smartphone. Il propose une fiche technique très sûre, avec peu de compromis. Par exemple, son processeur, le Snapdragon 765G, est compatible 5G et propose des performances très solides sur les applications gourmandes en ressources et les jeux 3D. De plus, il embarque 8 Go de RAM pour une fluidité sans faille sous l’interface Oxygen OS tournant sur Android 11, en attendant une future mise à jour probable vers Android 12.

Quelles sont ses autres particularités ?

La fiche technique du Nord ne s’arrête pas à sa puce principale. Le smartphone équipé d’un écran AMOLED de 6,5 pouces affiche une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels, et propose un taux de rafraîchissement à 90 Hz, pour une réactivité à toute épreuve. Le déverrouillage se fait par l’intermédiaire d’un capteur d’empreinte situé sous l’écran, une fonction souvent réservée aux smartphones plus haut de gamme de la marque chinoise. Le compromis se fait surtout sur la partie photo qui ne brille pas par sa polyvalence, mais qui permet tout de même de prendre des clichées de bonne facture. Enfin, il bénéficie de la recharge rapide de 30 W qui se trouve être très efficace, car elle permet de récupérer environ 50 % de batterie en une trentaine de minutes.

