[Le Deal du Jour] Le standard des moniteurs de PC devient de plus en plus large pour s'adapter aux diverses utilisations du PC. Ce moniteur Dell S3422DWG de 34 pouces est pensé pour un usage Gaming mais s'adapte tout aussi bien pour travailler ou créer. Il est en ce moment en promo sur le site de la Fnac à 399,99 euros au lieu de 499,99 euros.

Les écrans gamer de marque mainstream avec de très bonnes caractéristiques sont souvent hors de prix, mais on peut parfois tomber sur de bonnes surprises avec de très bonnes références. C’est le cas de ce moniteur massif de 34 pouces signé Dell qui profite d’une réduction de 100 euros sur son prix de base chez la Fnac.

Pour mieux comprendre l’offre

Est-ce vraiment un bon moniteur pour le gaming ?

En termes de rapport qualité prix, ce Dell S3422DWG peut difficilement être pris en défaut. On retrouve des caractéristiques assez poussées comme une dalle de type VA incurvée de 34 pouces — soit une diagonale de 86,4 cm — et une définition UWQHD de 3440 x 1440 pixels, autant dire qu’il fait un sacré effet sur un bureau. En plus de ça, il dispose d’un taux de rafraîchissement de 144Hz, couplé à un temps de réponse mesuré à 1 ms. Cerise sur le gâteau, il est même compatible HDR avec un indice 400, pour un meilleur pic de luminosité.

Que savoir de plus ?

Forcément, pour une telle taille, il faut compter sur un poids conséquent de 7,7 kg. Pensez donc à prévoir un support capable de tenir la charge si vous comptez l’accrocher au mur ou sur un support dédié. Du côté des connectiques, il faut compter sur la présence de deux ports HDMI 2.0 et d’un Display Port 1.4. : de quoi profiter de toutes les caractéristiques de l’écran, quel que soit le PC branché. Enfin, il faut tout de même savoir que ce moniteur est assez consommateur d’énergie puisqu’il est classé F, selon les normes européennes avec une moyenne de 30 kWh.

