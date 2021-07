Romain Ribout - 30 juillet 2021 Télécoms

[Le Deal du Jour] Syma Mobile est un opérateur qui n'hésite pas à casser le prix de ses forfaits 4G pour se faire une place. En ce moment il propose une offre sans engagement incluant les appels, SMS et MMS illimités avec 40 Go de data pour seulement 4,90 euros par mois.

Il est aujourd’hui possible de bénéficier des excellents débits du réseau Orange sans payer le prix que demande l’opérateur historique sur ses propres forfaits mobile. Pour cela, il faut se diriger vers Syma Mobile et ses nombreuses offres sans engagement. L’une d’entre elles se démarque plus que les autres en ce moment : celle avec 40 Go de data pour seulement 4,90 euros par mois. De plus, le prix n’augmentera pas après un an.

L’offre est uniquement disponible pour les nouveaux clients, jusqu’au 3 août 2021.

Pour mieux comprendre l’offre

Qui est Syma Mobile ?

Syma Mobile est implanté depuis 2016 en France. Cet opérateur a la particularité de proposer des forfaits sans engagement à des prix très compétitifs, sans brider la qualité des débits, puisque les utilisateurs et utilisatrices du service profitent du réseau Orange — le meilleur selon l’ARCEP. C’est donc un excellent compromis pour qui veut une bonne couverture 4G sans payer le prix fort.

Qu’est-ce qui est inclus dans le forfait ?

C’est un forfait mobile assez classique. On retrouve les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français, avec une enveloppe 4G de 40 Go à l’intérieur des frontières de l’Hexagone et de 3 Go à l’extérieur. L’itinérance des données vous suivra même au Liechtenstein, en Norvège et en Islande.

Avec Syma Mobile, il est également possible de moduler son forfait en fonction de ses envies. Vous pourrez alors, par exemple, rajouter les appels illimités vers 100 destinations internationales et les mobiles européens pour 4 euros de plus par mois, ou encore augmenter votre enveloppe 4G mensuelle jusqu’à 5 Go pour 10 euros supplémentaires. Il est possible d’activer et désactiver ces options à tout moment, afin de ne les utiliser que lorsque vous en avez réellement besoin.

