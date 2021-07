Romain Ribout - 09 juillet 2021 Tech

[Le Deal du Jour] Le modèle Wi-Fi + 64 Go de l'iPad Air 2020 est aujourd'hui disponible à son meilleur prix depuis son lancement l'année dernière. Amazon propose en effet la tablette d'Apple à 529 euros au lieu des 669 euros habituellement demandés.

Renouvelé avant l’annonce de la puce Apple M1, l’iPad Air ne profite donc pas encore de la toute-puissance du processeur maison de la firme de Cupertino. Cela n’empêche en revanche pas cette tablette version 2020 d’être très performante avec l’A14 Bionic qui équipe actuellement les iPhone 12. Elle est d’ailleurs en ce moment moins chère que d’habitude pendant les soldes d’été, puisque Amazon fait passer son prix de 669 euros à 529 euros — pour le coloris or rose uniquement.

Pour mieux comprendre l’offre

Est-ce que l’iPad Air 2020 est performant ?

L’iPad Air 2020 intègre la puce A14 gravée en 5 nm, que l’on retrouve également dans les iPhone 12. Sa finesse de gravure permet une meilleure dissipation thermique et des économies d’énergie, tout en étant plus puissante que la génération précédente d’iPad Air. Vous pourrez donc naviguer sans ralentissements et jouer à des jeux vidéo avec les graphismes poussés aux niveaux maximums. La récente puce Apple M1 est évidemment plus puissante, mais elle est pour l’instant réservée à l’iPad Pro de 2021.

Quelles sont les autres caractéristiques de cette tablette ?

L’autonomie est d’une dizaine d’heures, ce qui est assez classique pour une tablette de la Pomme. Cependant, l’iPad Air 2020 dit enfin au revoir au port Lightning, pour accueillir un port USB-C qui offre une charge plus rapide et une plus grande comptabilité avec les chargeurs. Niveau connectivité, le Bluetooth 5 et le Wi-Fi 6 sont là.

De nombreux produits Apple sont par ailleurs compatibles avec cette tablette, comme l’Apple Pencil deuxième génération ou encore le Magic Keyboard 11 pouces de l’iPad Pro.

Que savoir de plus ?

L’iPad Air de 2020 a changé de design par rapport à ses prédécesseurs. Il embarque maintenant un écran Liquid Retina de 10,9 pouces aux bords arrondis pour se rapprocher du look de l’iPad Pro. Le bouton Home a disparu de la façade avant de la tablette, mais pas Touch ID. Le bouton de déverrouillage est maintenant placé sur la tranche ce qui simplifie l’utilisation. iPadOS vous demandera d’ailleurs de configurer plusieurs empreintes digitales — le pouce pour le mode portrait et l’index pour le mode paysage par exemple. Face ID n’est pas de la partie.

