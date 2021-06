Un incident a empêché de joindre correctement certains sites web. Plusieurs gros sites français et étrangers sont indisponibles ce 8 juin. La panne est en passe d'être résolue.

Si vous rencontrez d’importantes difficultés à joindre certains sites web ce mardi 8 juin, sachez que cela ne vient pas de votre fournisseur d’accès à Internet ou de votre box : il s’avère qu’un important prestataire de CDN (Content Delivery Network) fait face à un incident technique de grande ampleur. Résultat, de nombreux sites qui s’appuient dessus étaient indisponibles dans la matinée

Des sites de premier plan affectés

Les premiers éléments signalent que le problème se trouve chez Fastly, une société américaine qui fournit des services de cloud, dont du CDN. Un CDN est un service qui aide à diffuser du contenu. Il ne l’héberge pas à proprement parler — ce n’est pas un hébergeur web –, mais il sert à mettre en cache du contenu, de manière à améliorer les performances des sites, en utilisant des serveurs au plus près des internautes.

Selon 9to5 Mac, le souci impacte des sites de premier plan comme le New York Times, Reddit et même Amazon — même si, selon nos constatations, ce dernier était joignable depuis notre connexion. Sur Twitter, Disclove.tv mentionne d’autres plateformes en difficulté, comme Twitch, CNN, le Guardian ou encore le Financial Times. Là aussi, il nous a été possible d’en atteindre certains.

De notre côté, nous avons aussi relevé l’indisponibilité temporaire de sites comme 01 Net et Le Monde en France ou bien du site anglophone Lifehacker, ainsi que PayPal. La situation est toutefois en cours de résolution, dans la mesure où certaines adresses sont de nouveau accessibles après quelques dizaines de minutes d’interruption.

Fastly, pour sa part, n’a pas encore pris la parole sur les réseaux sociaux.

Cela étant sur la page du tableau de bord indiquant l’état de santé de ses services, la firme disait peu avant midi (heure de Paris) « étudier un impact potentiel sur les performances de ses services CDN », avec des mises à jour successives indiquant la poursuite des investigations. À 12h44, Fastly indiquait avoir identifié le problème et préparé un correctif. Celui a été appliqué, mais quelques perturbations sont à p

