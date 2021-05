En misant sur la nouvelle génération de processeurs AMD, Acer fait de son Acer Spin 514 l’un des Chromebooks les plus polyvalents du marché sans pour autant rogner sur la puissance.

Depuis quelque temps déjà, quand il s’agit de la puissance ou du design, les Chromebooks jouent dans la même cour que les PC portables Windows et les MacBook plus classiques. Il faut dire que les constructeurs ont redoublé d’efforts pour proposer des fiches techniques plus séduisantes, avec des caractéristiques techniques parfois proches du haut de gamme. C’est le cas d’Acer qui propose désormais l’un des Chromebooks les plus performants de sa génération, l’Acer Spin 514.

La nouvelle version de ce Chromebook fait l’impasse sur les processeurs Intel pour leur préférer la dernière cuvée de puces AMD Ryzen. Il gagne en autonomie et en puissance sans perturber le très bon rapport qualité-prix de la machine. D’autant plus quand elle profite d’une promotion de 200 euros chez Boulanger. Aujourd’hui, le Chromebook Acer Spin 514 est proposé au tarif de 499 euros contre 699 euros en temps normal, et ce jusqu’au 31 mai.

Travailler ou se divertir, plus besoin de choisir

Tant au niveau de son design qu’au travers de sa fiche technique, le Acer Spin 514 se place comme un ordinateur portable polyvalent capable de répondre à tous les usages.

Son écran tactile Full HD de 14 pouces couplé à une charnière à 360° lui permet de se transformer facilement en tablette. Mieux, son épaisseur de 17,3 mm et son poids de 1,55 kg en font un appareil extrêmement simple à transporter. Vous n’aurez donc aucune difficulté à lui trouver une petite place dans votre sac à dos.

Puisqu’il s’agit d’un Chromebook, le Acer Spin 514 tourne sous Chrome OS, le système d’exploitation imaginé par Google et inspiré d’Android. L’avantage de taille est que Chrome OS profite des milliers d’applications disponibles sur le Google Play Store, qu’il s’agisse des applis bureautiques, des jeux mobiles les plus populaires ou des services de streaming. L’ergonomie du Acer Spin 514 permet ainsi de passer du travail au divertissement, et vice-versa, en moins temps qu’il n’en faut pour le dire à voix haute.

Bien entendu , le Google Play Store n’est pas le seul atout de Chrome OS. En plus de démarrer en seulement quelques secondes, le Acer Spin 514 reste performant dans la durée puisqu’il profite régulièrement des mises à jour logicielles automatiques de Google. De même, il intègre nativement un antivirus afin de protéger vos données.

Le Acer Spin 514 s’appuie sur une fiche technique très équilibrée qui lui permet d’encaisser la plupart des usages sans le moindre ralentissement. La nouvelle génération de Acer Spin 514 abandonne les processeurs Intel au profit de la récente puce AMD Ryzen 5 3500C. Cette dernière, couplée à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, assure une fluidité constante dans les tâches basiques, comme dans les activités plus gourmandes comme la retouche d’image ou le jeu mobile.

Des performances sur la durée

Le choix d’une puce AMD Ryzen 5 3500C permet également au Acer Spin 514 de gagner en autonomie, puisqu’elle est moins énergivore que son homologue chez Intel. Ajoutez à cela une batterie de 56 Wh et vous obtenez un PC portable capable de tenir 10 heures d’affilée avant de réclamer le chargeur.

Enfin, le Acer Spin 514 vous offre la possibilité de connecter de nombreux accessoires et de profiter d’une vitesse optimale de connexion. Il embarque un port USB Type-A, 2 ports USB Type-C, un port HDMI, une prise jack 3,5 mm, un lecteur de carte SD, tout en étant compatible avec le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.0.

Habituellement proposée à 699 euros, la nouvelle génération de Chromebook Acer Spin 514 passe à 499 euros chez Boulanger grâce à une réduction immédiate de 200 euros jusqu’au 31 mai. L’occasion parfaite de s’essayer aux Chromebooks en misant sur une machine parfaitement équilibrée, sans pour autant sacrifier ses économies.