[Le Deal du Jour] La Mi Scooter Pro 2 est actuellement la trottinette électrique la plus haut de gamme chez Xiaomi. Son prix passe aujourd'hui de 499 à 419 euros sur Boulanger, avec deux cadeaux offerts : un antivol et un pneu de rechange.

Chaque jour, la rédaction sélectionne, pour vous, un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Xiaomi a récemment lancé trois nouveaux modèles de trottinettes électriques. Sa Mi Scooter Pro 2 est la plus aboutie de toutes, avec de meilleures performances et une meilleure autonomie. Son prix est logiquement plus élevé que les autres, mais il devient aujourd’hui un peu plus doux en cumulant la remise immédiate de 30 euros chez Boulanger avec l’ODR de 50 euros (valable jusqu’au 25 mai 2021) du constructeur chinois. La trottinette passe alors de 499 à 419 euros, elle est par ailleurs livrée avec un antivol et un pneu de rechange.

Pour mieux comprendre l’offre

Comment reconnaître la Xiaomi Mi Scooter Pro 2 ?

Les trois récentes trottinettes électriques de Xiaomi se ressemblent beaucoup. Elles sont conçues pour respirer la solidité avec un solide châssis en aluminium — supportant une charge maximale de 100 kilos — et être pratiques grâce à un système qui permet de plier la trottinette — très utile pour la transporter ou la ranger. Il est cependant facile de distinguer la Mi Scooter Pro 2 des autres via son cercle rouge dessiné sur la roue avant.

Quelle est sa plus-value par rapport aux deux autres ?

L’autonomie de la Xiaomi Mi Scooter Pro 2 monte jusqu’à 45 km, alors que la Essential et la 1S atteignent respectivement les 20 et 30 km. Vous pourrez donc faire de plus longs trajets avec cette trottinette électrique, ou davantage de trajets courts, à votre préférence. Les performances sont également améliorées. Vous ne pourrez évidemment pas dépasser les 25 km/h autorisés par la réglementation française, mais vous pourrez conserver cette vitesse même sur des pentes inclinées jusqu’à 20 %.

Que savoir de plus ?

Comme sur les autres modèles, on retrouve un système de freinage efficace avec un frein à disque à l’arrière et un frein régénératif (réglable sur trois modes : faible, moyen et fort) à l’avant. La trottinette est même certifiée IP54 pour pour résister aux gouttes de pluie et à la poussière. Il est aussi possible, depuis l’application dédiée, de consulter certaines statistiques de la trottinette comme la distance parcourue ou la vitesse moyenne, ainsi que d’effectuer un verrouillage à distance via Bluetooth.

