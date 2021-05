Les petites balises d'Apple sont examinées sous toutes les coutures par les internautes les plus débrouillards. Quelques semaines après leur sortie, plusieurs bidouilleurs ont déjà commencé à modifier leur fonctionnement.

Ce n’était qu’une question de temps. Les AirTags, ces nouvelles balises pour objets perdus d’Apple, ont déjà été hackés. Vu la popularité du produit et la propension de la communauté hacker à bidouiller tout ce qui lui passe sous la main, ce n’est guère étonnant.

Un chercheur en sécurité, qui se surnomme stackmashing, a posté sur Twitter un exemple de ce qu’il est possible de faire avec les nouveaux gadgets d’Apple. Après avoir rendu deux AirTags complètement inutilisables à force de bidouillage, il a réussi à modifier le système installé sur le microcontrôleur d’un Airtag pour changer l’URL qui est affiché lorsqu’on scanne la balise avec un téléphone NFC. L’une des premières actions a été de créer une balise dédiée au rickroll — parce que Internet.

Be careful when scanning untrusted AirTags or this might happen to you😆 pic.twitter.com/LkG5GkvR48

— stacksmashing (@ghidraninja) May 9, 2021