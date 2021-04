Noémie Koskas - 29 avril 2021 Ordinateur portable

[Le Deal du Jour] Lancé à la fin de l'année 2020, le MacBook Pro de nouvelle génération embarque la puissante puce Apple M1. Rarement en promotion, le modèle 8 Go de mémoire vive + SSD de 256 Go l'est pourtant sur Amazon et Cdiscount : son prix passe de 1 449 euros à 1 299 euros.

Dévoilée lors de la conférence d’Apple en novembre dernier, la nouvelle gamme de MacBook Pro de 13 pouces a connu un gain de puissance considérable grâce à l’intégration de la puce M1. Les performances ont été décuplées et surpassent celles des anciens modèles embarquant des processeurs Intel Core.

Les réductions sur ce produit sont rares, alors autant en profiter quand elles arrivent : au lieu de 1 449 euros, le MacBook Pro 13 M1 avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go est actuellement affiché à 1 299 euros sur Amazon et sur Cdiscount. C’est d’ailleurs le prix le plus bas constaté sur Amazon depuis le lancement du laptop.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les nouveautés de ce MacBook Pro 13 M1 ?

D’abord, voici ce qui ne change pas : son design. Apple n’a pas opéré de changement radical pour son MacBook Pro 13 M1. On retrouvera donc les mêmes finitions, toujours aussi soignées que les modèles précédents, à savoir un châssis en aluminium solide, un clavier Magic Keyboard, et un écran Retina True Tone d’une diagonale confortable de 13 pouces. Maintenant, passons à la nouveauté, et non des moindres : la puce Apple M1.

Il s’agit tout simplement du nouveau processeur puissant de la marque à la pomme, basé sur une architecture ARM, comme les iPhone et les iPad. Cette puce, qui englobe le processeur, la puce graphique et le modem, remplace donc les anciens Intel Core. Selon Apple, les gains sont considérables : des performances de processeur jusqu’à 2,8 fois supérieures, ainsi que des performances graphiques jusqu’à 5 fois plus rapides. Avec une telle configuration, vous n’aurez aucun mal à faire tourner les applications de votre ordinateur portable à plein régime. Vous pourrez même jouer à certains jeux 3D sans être embêté par des ralentissements. Autre bon point : les applications auparavant exclusivement conçues pour l’iPad et l’iPhone seront désormais accessibles sur ce MacBook Pro.

Qu’implique ce changement d’architecture ?

Ce changement d’architecture (X86 vers ARM) fait que certaines applications pourraient ne pas être compatibles. Si la transition devrait prendre quelques années, Apple a tout prévu pour remédier à cela : les applications qui ne fonctionneraient pas nativement sur l’architecture ARM pourront être émulées grâce à un outil précieux, Rosetta 2. Ce dernier assurera lui-même cette conversion, et cette technique porte vraiment ses fruits : les applications tournent parfois mieux ainsi que sur un processeur Intel Core.

Quelles sont les autres caractéristiques du MacBook Pro 13 M1 ?

Sur ce modèle en promotion, vous aurez droit à un SSD de 256 Go, qui vous permettra non seulement de disposer d’une capacité de stockage confortable, mais aussi de profiter de temps de chargement très réduits et d’un démarrage rapide du MacBook Pro. Pour compléter le tout, 8 Go de mémoire vive seront disponibles.

Enfin, ce MacBook Pro 13 M1 version 2020 présente un autre atout : une bonne autonomie. Très bonne, même, lorsqu’on la compare avec celle des anciens modèles, qui pouvait clairement laisser à désirer. Le MacBook Pro 13 M1 pourra donc tenir environ 20 heures sur une utilisation normale, et 10 heures avec un usage intensif. Cela devrait, dans tous les cas, couvrir une journée de travail sans difficulté.

Vous souhaitez en savoir encore plus ? Voici notre test sur le MacBook Pro 13 (Apple M1).

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

