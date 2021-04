Noémie Koskas - 27 avril 2021 Tech

[Le Deal du Jour] Si vous jugez que vos factures d'électricité et de gaz sont beaucoup trop élevées, la vente privée BeMove vous fera faire des économies : jusqu'à 294 euros par an sur l'électricité, et jusqu'à 254 euros sur l'électricité et le gaz ensemble. L'offre s'arrête le 30 avril prochain.

Nos factures d’électricité et de gaz ont tendance à plomber notre budget mensuel. Pour réaliser quelques économies, il est possible de changer de fournisseur, comme on le fait déjà avec nos forfaits mobile ou Internet. La vente privée BeMove, qui se poursuit jusqu’au 30 avril, vous permet justement de payer votre électricité et votre gaz moins cher à l’année.

Jusqu’au 30 avril, BeMove propose deux offres de fourniture d’électricité et gaz par Mega Energie, qui vous feront économiser jusqu’à 18 % sur vos factures annuelles par rapport aux autres tarifs pratiqués.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de ces offres ?

La vente privée BeMove propose deux formules avec le fournisseur Mega Energie. L’une concerne seulement l’électricité, et donne la possibilité d’économiser jusqu’à 294 euros par an, sans toucher à votre installation. L’autre offre rassemble l’électricité et le gaz, et vous permettra d’économiser jusqu’à 254 euros par an. En choisissant ce fournisseur, vous ferez un petit geste pour la planète puisque l’électricité proposée est garantie 100 % verte, produite à partir des sources d’énergies renouvelables et via des producteurs locaux utilisant des éoliennes et des panneaux photovoltaïques.

Quels sont leurs avantages ?

Ces formules ont l’intérêt d’être sans engagement et ne nécessitent aucun frais de résiliation. Votre nouveau fournisseur se chargera lui-même de résilier votre ancien contrat, sans interruption de service. Le service sera également 100 % en ligne, et vous pourrez suivre en direct votre consommation d’énergie sur l’application dédiée. Cette dernière compilera d’ailleurs toutes vos factures annuelles.

Comment en bénéficier ?

Pour souscrire à ces offres, vous devrez simplement vous rendre sur cette page et y renseigner vos informations personnelles. Et c’est tout ! Mega Energie résiliera votre contrat lui-même de son côté. Tout se fera à distance.

