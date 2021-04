Romain Ribout - 14 avril 2021 Ordinateur portable

[Le Deal du Jour] Il y a de plus en plus de bonnes affaires pour s'équiper d'un bon PC portable gamer à prix réduit. Aujourd'hui, c'est le MSI GL65 Leopard (10SFK-640FR) qui réussit à se faire remarquer avec un prix qui passe de 1 599 à 1 099 euros sur Cdiscount.

Depuis l’arrivée des cartes graphiques RTX 3000 mobiles dans la plupart des nouveaux ordinateurs portables gaming de 2021, les configurations de la génération passée — pourtant toujours aussi intéressantes pour jouer dans de bonnes conditions — sont bradées chez les différents revendeurs. Dans ce sens, Cdiscount propose aujourd’hui le PC portable MSI GL65 Leopard (10SFK-640FR) équipé d’une Nvidia GeForce RTX 2070, d’un Intel Core i5 dixième génération, de 16 Go de RAM et d’un SSD 1 To avec 500 euros de réduction.

Pour mieux comprendre l’offre

Est-il suffisamment puissant pour jouer dans de bonnes conditions ?

Oui, l’ordinateur portable gaming de MSI peut faire tourner la majorité des jeux récents, pour certains avec des graphismes réglés en qualité Ultra. En effet, le combo Nvidia GeForce RTX 2070 et Intel Core i5-10300H de dixième génération cadencé à 2,5 GHz (TurboBoost à 4,5 GHz) avec 16 Go de RAM sera difficilement mis à mal.

MSI a même ajouté un système d’overcloaking et un mode Gaming (réglable depuis le logiciel Dragon Center 2.0) pour améliorer encore plus les performances. Cependant, attendez-vous à un petit boucan avec les deux ventilateurs qui tourneront à plein régime.

Quelles sont les autres caractéristiques du laptop ?

Avec le MSI GL65 Leopard 10SFK-640FR, vous pourrez jouer dans de bonnes conditions grâce à son écran 15,6 pouces bord à bord de très bonne facture, puisqu’affichant une définition Full HD et proposant un taux de rafraichissement à 144 Hz. De plus, vous pourrez également stocker de nombreux jeux grâce à son SSD ultra rapide d’une capacité de 1 To.

Ne le laissez en revanche pas trop loin du chargeur. Comme la plupart des ordinateurs portables dédiés au gaming, l’autonomie ne dépassera pas les 5 heures avec ce laptop.

Que faut-il savoir de plus ?

Le design est assez classique, mais le PC portable de MSI a toutefois la particularité de proposer un clavier signé SteelSeries, dont les touches rétroéclairées sont paramétrables pour s’adapter à chacun de vos jeux. Ainsi, seules les touches dont vous avez besoin seront illuminées, ou vos raccourcis préférés, par exemple. En ce qui concerne la connectique, on retrouve 1 port HDMI, 1 Mini DisplayPort, un port USB-C, 2 ports USB 3.0 Gen 2, 1 port SD et 1 port jack 3,5 mm. Sans oublier la compatibilité Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0.

