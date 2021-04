Internet regorge de petits outils pour se simplifier la vie. Sur Twitter, un foule de robots sont prêts à se plier en quatre pour vous. On vous a sélectionné quelques bots utiles.

Si vous musardez souvent sur Twitter, vous avez probablement déjà croisé le chemin d’un des nombreux bots qui peuplent la plateforme de microblogging. Compte désincarné n’obéissant qu’aux requêtes d’une machine et de quelques algorithmes, ces robots sont nombreux sur le réseau et n’ont qu’une seule fonction : vous faciliter la vie.

Leur fonctionnement est simple. Chaque bot est spécialisé dans une tâche très précise, et peut être appelé en réponse à un tweet, avec l’outil mention de Twitter (le @). Dès le message envoyé, la machine se met en route et vous livre, habituellement en quelques minutes, le fruit de son dur labeur.

Certains vous proposent un article clair et ordonné, à partir d’un fil Twitter explosé en messages de 280 caractères, d’autres vous aident à télécharger une vidéo ou créent des rappels automatiques. Bref, la botverse est riche sur Twitter. On vous présente quelques-uns des services les plus utiles.

@ThreadReaderApp, l’indispensable

Depuis quelques années, la mode est au fil Twitter. Cette fonctionnalité permet d’enchaîner des messages de 280 caractères pour offrir plus de flexibilité aux utilisateurs et utilisatrices et permettre de s’exprimer plus longuement. Mais si lire des histoires saucissonnées en 280 caractères vous agace, vous pouvez faire appel à @ThreadReaderApp.

Répondez au fil Twitter qui vous intéresse en mentionnant le compte @threadreaderapp avec le mot « unroll » (pour « dérouler ») et en quelques minutes vous obtiendrez un article élégamment formaté à votre disposition.

@this_vid, pour les acharnés de la vidéo

Si vous souhaitez télécharger une vidéo que vous avez aperçue sur Twitter, rien de bien compliqué, il suffit de mentionner le compte @this_vid en réponse au tweet visé et le bot vous fournira un lien de téléchargement dès que la vidéo sera prête.

Et si vous voulez faire un peu de montage sur une vidéo, le compte @editvideob0t vous permet, avec toute une panoplie de commandes, de remixer les vidéos que vous voyez sur Twitter. Faites tout de même attention aux vidéos que vous trafiquez ou téléchargez : des problématiques de droit d’auteur peuvent s’appliquer.

@RemindMe_OfThis, le pense-bête connecté

Simple comme bonjour, le principe du bot @RemindMe_OfThis est de vous rappeler l’existence d’un tweet après une durée déterminée. Si vous vous baladez sur Twitter et que vous voyez un article ou une vidéo intéressante que vous ne pouvez pas consulter tout de suite, répondez simplement au tweet en mentionnant le bot et le moment ou vous voulez recevoir un rappel.

Seul petit souci, le bot ne fonctionne qu’en anglais. Il faudra donc lui indiquer l’heure de rappel sous le format « Next Thursday at 4pm » ou « in two hours » par exemple.

