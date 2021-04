De nombreux internautes signalent des problèmes de comportement sur Google Docs. L'origine du problème semble être liée au bloqueur de publicité (adblock). Désactivez-le ou mettez-le à jour : ça semble régler le souci.

Si vous rencontrez des difficultés à travailler sur Google Docs, la source du problème est susceptible de venir de l’extension que vous utilisez pour bloquer les publicités. C’est en tout cas ce qui ressort ce mercredi 14 avril sur Twitter : de très nombreux internautes sont en train de témoigner sur le réseau social d’un problème d’interface similaire, avec un texte qui n’a ni le comportement ni l’affichage attendus.

Help ! Mon Google doc est cassé. La saisie se fait en début de ligne et mon texte se barre à l’infini sans retour à la ligne. Help, ca me fait dévisser très fort ! pic.twitter.com/k1lPKMbCca

Ce souci a également été constaté dans la rédaction, avec au moins deux personnes qui, en travaillant sur des documents différents, ont constaté que le texte ne se présentait pas normalement. Concrètement, le texte d’un paragraphe se met à s’étaler sur une seule ligne au lieu de revenir au début lorsqu’il atteint le bord d’un document.

Ce n’est pas le seul symptôme observé : les retours indiquent qu’il n’est plus possible de sélectionner le texte, ni de faire des copier/coller. Le curseur de la souris non plus ne suit plus le texte. Des captures d’écran ainsi que des vidéos circulent sur le net, notamment sur Twitter, pour montrer l’étendue du dysfonctionnement. Dans ces conditions, impossible de travailler correctement.

Manifestement, l’incident affecte surtout les personnes qui se servent de Google Chrome. Mais le navigateur web ne serait pas directement en cause. Plusieurs internautes ont fait remarquer que le déraillement du traitement de texte serait en fait lié au bloqueur de publicité (adblocker). En effet, les difficultés ont été constatées avec AdBlock et uBlock Origin, qui sont répandus.

Tout le monde ne semble pas affecté, y compris avec Google Chrome, même avec l’une ou l’autre de ces extensions pour navigateur. Dans la rédaction, plusieurs collègues n’ont eu aucune difficulté à travailler avec ce logiciel. Idem pour les personnes utilisant d’autres navigateurs, comme Firefox, et ayant installé des logiciels de ce type.

@googledocs is completely broken now, can't paste and typing has my cursor stick to the beginning of the line and text is added to the right.

Used the search in help, found feedback, nothing opens. pic.twitter.com/6eZgMTnRJ8

