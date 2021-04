Pour vous éviter de tomber dans les pièges (parfois douteux) du 1er avril, Numerama en a agrégé plusieurs que vous avez peut-être croisés sur le web aujourd'hui.

Aujourd’hui est la pire journée de l’année. Nous sommes le 1er avril, jour que certains médias ou entreprises choisissent traditionnellement pour faire des blagues plus ou moins drôles. Pour les internautes, c’est un véritable supplice : il faut naviguer entre les faux communiqués de presse et les vraies actualités, sachant que la frontière est parfois très mince entre les deux.

Fort heureusement, les poissons d’avril orchestrés par les entreprises sont souvent trop gros pour qu’on puisse y croire. Mais il suffit de se pencher sur le cas Volkswagen (voir ci-dessous), qui a raté sa très mauvaise blague, pour se rendre compte à quel point cette tradition peut tourner à la catastrophe en termes de communication.

Voici quelques fausses informations que nous avons détectées sur le web ce 1er avril 2021 — cet article sera mis à jour toute la journée.

Le fiasco Voltswagen

Volkswagen qui deviendrait Voltswagen : pendant quelques heures, beaucoup y ont cru. Il faut avouer que le constructeur allemand a tout fait pour que la supercherie fonctionne, au point de mentir aux médias et de changer le nom de son compte Twitter. Ce qui était d’abord pensé comme une blague à la qualité douteuse (miser sur un jeu de mots avec l’unité volt pour affirmer une nouvelle stratégie centrée sur le 100 % électrique) est devenu un bad buzz qui a forcé Volkswagen à présenter des excuses.

What began as an April Fool’s effort got the whole world buzzing. Turns out people are as passionate about our heritage as they are about our electric future. So whether it’s Voltswagen or Volkswagen, people talking about electric driving and our ID.4 can only be a good thing. pic.twitter.com/Rzx8mJgxkT — Volkswagen (@VW) March 31, 2021

Dans un ultime tweet publié le 31 mars, Volkswagen a quand même tenu à sauver les apparences : « Ce qui a commencé comme un poisson d’avril s’est terminé en buzz mondial. Il semblerait que les gens soient autant passionnés par notre héritage que par notre futur électrique. Que ce soit Volkswagen ou Voltswagen, le fait que les gens parlent de la mobilité électrique et de notre ID.4 est une bonne chose », indique-t-il.

Du côté de la presse, la confiance semble toutefois brisée, comme le souligne Nathan Bomey, journaliste pour USA Today : « Cher Volkswagen. Vous m’avez menti. Vous avez menti à l’AP, à CNBC, à Reuters et à d’autres médias. Ce n’était pas une blague. C’était une déception. Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, nous avons un problème de désinformation dans ce pays. Maintenant, vous en faites partie. Pourquoi devrait-on encore vous faire confiance ? » On rappelle que Volkswagen a déjà menti par le passé. Et cela avait donné le dieselgate.

Au passage, Volkswagen en a remis une petite couche en écrivant ‘Watt happened ?‘ plutôt que ‘What happened ?« … Incorrigible.

La teinture pour cheveux Razer

Razer dispose aujourd’hui d’une gamme de produits très variée, pensée pour les joueurs. À l’occasion du 1er avril, l’accessoiriste lève le voile sur Rapunzel Chroma, une teinture pour cheveux qui reprendrait sa technologie d’éclairage RGB. On notera au passage que Rapunzel fait référence à Raiponce, princesse connue pour sa chevelure magistrale. Si jamais vous y croyez, Razer chercherait des bêta-testeurs.

Faites tourner les têtes dans la rue avec la nouvelle teinture pour cheveux Razer Rapunzel Chroma.

Razer Rapunzel est le premier produit de soins capillaires RGB au monde qui offre un éclairage du cheveu 100 % personnalisable. Bêta test : https://t.co/GhNexwU2AF pic.twitter.com/0R25YboImm — R Λ Z Ξ R 🇫🇷 (@RazerFrance) April 1, 2021

Le nouveau retard d’Halo Infinite

On dit qu’il ne faut pas tirer sur les ambulances, ce qui n’a pas empêché un petit malin de faire croire qu’Halo Infinite, qui devait sortir avec la Xbox Series S et Xbox Series X en fin d’année dernière, allait subir un nouveau retard. Le média spécialisé Kotaku s’est fait avoir par un faux compte Twitter, puis s’est excusé.

I can't believe Kotaku fell for that FAKE 343 Industries "Halo is DELAYED to 2022" tweet. Gaming Journalism at it's finest folks. And I screenshotted it cause you know they will delete it ! ! LMAO pic.twitter.com/r0Jp8w3k3X — Rand al Thor 19 (@Rand_al_Thor_19) March 31, 2021

Briques intelligentes et aspirateur chez Lego

On ne va pas trop critiquer Lego, car son poisson d’avril est assez rigolo. L’entreprise a profité du 1er avril pour s’amuser d’un phénomène lié à ses briques : la douleur qu’elles infligent quand on marche dessus sans chaussures. L’entreprise danoise présente alors deux solutions : des briques intelligentes, qui seraient capables de se déplacer en détectant un pied humain, et un aspirateur, qui pourrait aspirer les briques en prenant soin de les trier. De quoi s’éviter bien des cris de souffrance.

Briques intelligentes :

Never step on a LEGO brick again ! SmartBricks, coming soon… pic.twitter.com/enRuvdGYjP — LEGO (@LEGO_Group) April 1, 2021

Aspirateur

Un jeu de drague par Riot

Riot Games, connu pour League of Legends, a annoncé un faux jeu pour le 1er avril : Valorant : Les agents de l’amour. Voilà la description : « C’est la toute première excursion de Riot Games dans le genre du jeu de drague. Inspiré par le succès de l’événement Fleur spirituelle dans League of Legends l’été dernier, qui permettait aux fans du monde entier de flirter avec leurs champions préférés, Riot Games souhaite aujourd’hui prolonger l’expérience. » Bref, on va plutôt retourner sur le Valorant classique.

Le rachat de Discord par Microsoft

Depuis plusieurs jours, on prête à Microsoft l’ambition d’acquérir Discord pour un montant immense (10 milliards de dollars). En attendant une éventuelle annonce (rien n’est officiel à ce jour, mais des discussions sont en cours), un faux compte YouTube s’est permis de s’en amuser en diffusant une vidéo le 31 mars. Intitulée Announcing Partnership With Microsoft, elle prend finalement la forme d’un rickroll — une vieille blague d’internet qui trompe en lançant le clip de la chanson Never Gonna Give You Up. La vidéo en question cumule quand même plus de 120 000 vues… Un rickroll réussi.

La crème pour codeurs

Il était 16h24, un mercredi 31 mars assez calme, quand la rédaction de Numerama a reçu un communiqué de presse avec l’objet suivant : « Une crème pour les mains qui permet de coder deux fois plus vite ! ». En résumé : une startup lyonnaise aurait créé une crème brevetée qui améliorerait la productivité des développeurs. Next.

Les critères de recrutement des astronautes

Vous rêvez de devenir astronaute pour l’ESA ? L’agence a mis à jour ses critères de recrutement. Il faut désormais ces trois prérequis pour avoir une chance d’être embauché : fournir son propre casque, savoir décompter à partir de 10 dans au moins 3 langues et savoir faire une crème brûlée. Si même l’ESA s’y met…

⚠️URGENT Nouveaux prérequis ajoutés ce 1er avril pour la sélection d'astronautes de l'ESA :

✅ fournir son propre casque ;

✅ savoir décompter à partir de 10 dans au moins 3 langues ;

✅ réussir la crème brûlée (requête d'un de nos instructeurs)https://t.co/x0tz4F3BUe#ESArecruits pic.twitter.com/2uhm4u8fXI — ESA France (@ESA_fr) April 1, 2021

La petite blague nerd du CERN

« Le CERN propose un accélérateur de particules vertical qui permettrait de mettre à l’épreuve un principe fondamental de la mécanique quantique avec une précision sans précédent. » Ok Sheldon Cooper.

Voici EIFFEL 🙌 Le CERN propose un accélérateur de particules vertical qui permettrait de mettre à l’épreuve un principe fondamental de la mécanique quantique avec une précision sans précédent. https://t.co/6pzJ6vzffz — CERN en français (@CERN_FR) April 1, 2021

La tour de Pise remise droite

La Tour de Pise remise droite par des ondes gravitationnelles ? C’est ce que tente de nous faire croire un observatoire qui permet notamment d’étudier les trous noirs. Ne nous demandez pas pourquoi, mais cette découverte mettrait fin à un défaut d’inclinaison de 900 ans grâce à des propriétés cosmiques…

From the cosmos comes the solution to a 900 years old problem : Virgo found a way to straighten the leaning tower of Pisa with gravitational waves ! pic.twitter.com/7amdaYGhL6 — EGO-Virgo (@ego_virgo) April 1, 2021

