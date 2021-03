Romain Ribout - 29 mars 2021 Tech

[Le Deal du Jour] La meilleure box sous Android TV se nomme Nvidia Shield TV Pro, mais son prix ne baisse que très rarement. Il ne faut donc pas rater une promotion, comme aujourd'hui où il est possible de l'obtenir pour 194 euros au lieu des 219 euros demandés initialement.

Après la Shield TV de 2017, le constructeur a. attendu deux longues années pour renouveler sa gamme. Deux boîtiers sont disponibles, mais celui qui nous intéresse aujourd’hui est le modèle Pro, avec plus de performances, plus de fonctionnalités et donc plus de possibilités. Son prix passe actuellement de 219 à 204 euros sur Cdiscount, puis chute de 10 euros supplémentaires grâce au code promo 10EUROS, à saisir avant de finaliser le paiement de votre commande.

Pour mieux comprendre l’offre

Que propose en plus la Nvidia Shield TV Pro par rapport au modèle classique ?

Le modèle Pro de la Nvidia Shield TV a conservé le design authentique de son prédécesseur, alors que le modèle classique a opté pour un design cylindrique un peu plus discret. Cela lui permet tout d’abord de proposer une connectique plus fournie, avec 1 port HDMI, 1 port Ethernet et 2 ports USB 3.0. Ces derniers sont très utiles pour y connecter une ou plusieurs manettes de jeu, ou encore étendre l’espace de stockage (initialement de 16 Go) avec un disque dur externe, par exemple. Il peut ainsi servir de serveur Plex en Full HD.

Il intègre lui aussi la puce Tegra X1+ pour 25 % de puissance supplémentaire par rapport à l’ancienne génération, mais avec une fluidité et une rapidité d’exécution encore plus exemplaire grâce à ses 3 Go de mémoire vive, soit 1 Go de plus que le modèle classique.

Que savoir de plus ?

En plus d’avoir accès à une pléthore d’applications via le Play Store, vous pourrez profiter de vos contenus multimédias de la meilleure façon avec les nombreuses certifications dont dispose la Nvidia Shield TV Pro. Au programme, on retrouve Dolby Vision pour le HDR et Dolby Atmos pour le son, avec également une compatibilité 4K grâce à un algorithme plus poussé qu’auparavant, qui permet d’obtenir une meilleure qualité d’image.

Quid de la télécommande ?

La télécommande de la Nvidia Shield TV Pro en 2019 a changé d’aspect et prend désormais la forme triangulaire ressemblant étrangement à une barre de chocolat Toblerone. Il y a 8 boutons de fonctions au centre, deux boutons supplémentaires en haut, une zone de navigation et un bouton dédié à Netflix. Avec le micro intégré, la Nvidia Shield TV Pro est également compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa pour les commandes vocales.

