Noémie Koskas - 25 mars 2021 Tech

[Le Deal du Jour] Les Kindle d'Amazon dominent sans aucun doute le marché des liseuses. La gamme se décline en plusieurs modèles, pour convenir au plus grand nombre. En ce moment, des promotions sont appliquées sur toutes les références : la Kindle classique passe de 79,99 euros à 59,99 euros, la Kindle Paperwhite de 129,99 euros à 89,99 euros et la Kindle Oasis de 249,99 euros à 179,99 euros.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Opter pour une liseuse est une très bonne alternative pour voyager léger avec une bibliothèque de milliers de bouquins glissée dans son sac. Et en la matière, Amazon a su se hisser sur le podium des liseuses avec ses Kindle, qui se déclinent dans plusieurs modèles. Les plus connus, à savoir la classique, la Paperwhite et l’Oasis, ont tous les trois des avantages divers à faire valoir.

Amazon applique en ce moment des réductions sur ces trois références phares. Ainsi, la Kindle classique passe de 79,99 euros à 59,99 euros. La Kindle Paperwhite est quant à elle affichée à 89,99 euros au lieu de 129,99 euros, tandis que la Kindle Oasis est actuellement disponible à 179,99 euros au lieu de 249,99 euros.

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi miser sur une Kindle ?

Quand on parle de liseuses, le mot « Kindle » vient très souvent s’y associer en premier : cette référence lancée par Amazon est devenue leader sur le marché. Les différentes Kindle ont surtout l’avantage d’embarquer une boutique d’ebooks très fournie de plus de 5 millions de références. Et si vous êtes client Prime, vous aurez même la possibilité d’emprunter un livre gratuitement tous les mois. Autre intérêt de la Kindle : elle se décline en plusieurs modèles, pour tous les prix, de sorte que tout le monde pourra trouver sa liseuse idéale, avec toujours un large panel de fonctionnalités.

Quelles sont les caractéristiques de la Kindle classique ?

La liseuse Kindle est la référence la moins chère de la gamme d’Amazon. Ce modèle sera tout particulièrement adapté aux débutants, et aux petits budgets, puisqu’elle va droit à l’essentiel. Elle est d’abord dotée d’un écran anti-reflet de 6 pouces et d’une résolution de 167 pixels par pouce, soit un peu moins que ses consœurs, mais la lecture restera quand même bien agréable. D’autant plus qu’un système de rétroéclairage a (enfin) été intégré en 2019, ce qui vous permettra de lire pendant des heures sans risquer une énorme fatigue oculaire à la fin de la journée. En revanche, on évitera de l’apporter avec soi dans son bain ou près de la piscine puisqu’elle n’est pas résistante à l’eau. Côté autonomie, la Kindle classique pourra tenir plusieurs semaines sans souci, à condition de ne pas la monopoliser 10 heures par jour. Elle propose enfin 8 Go de stockage, de quoi enregistrer des milliers de livres.

Et pour la Paperwhite ?

On monte en gamme avec la Paperwhite, puisque si comme la classique, elle intègre un écran de 6 pouces anti-reflet, sa résolution grimpe à 300 pixels par pouce, ce qui rendra les e-books plus lisibles. On aura même l’impression de lire un vrai livre imprimé, et ce, même en plein soleil. Elle a aussi l’avantage d’être résistant à l’eau (sans en abuser, quand même), donc elle aura toute sa place dans le sac de vacances. Là aussi, on retrouvera 8 Go de stockage et une grosse autonomie de plusieurs semaines. Quelques fonctionnalités seront aussi disponibles, comme le choix de la police, ou encore la fonction « vocabulaire interactif » pour recueillir les mots recherchés dans le dictionnaire.

Qu’en est-il pour la Kindle Oasis ?

La liseuse Kindle Oasis est la référence haut de gamme du géant américain. Son écran automatiquement rétroéclairé est plus grand, avec 7 pouces au compteur, et une résolution de 300 pixels par pouce. Comme la Paperwhite, on retrouvera aussi un traitement anti-reflet et l’étanchéité. L’un de ses principaux atouts réside dans son format : contrairement aux autres liseuses d’Amazon, l’Oasis possède de larges bordures sur le côté de son écran, ce qui facilitera grandement sa prise en main. Elle pourra aussi s’utiliser en mode paysage. Parmi ses autres bons points, on aura la possibilité de moduler la température de l’écran pour, par exemple, limiter la lumière bleue, surtout le soir. Sur ce modèle, on pourra enfin profiter de 8 Go de stockage et d’une autonomie de plusieurs semaines.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo