Noémie Koskas - 24 mars 2021 Tech

[Le Deal du Jour] Pratiques et puissants, les aspirateurs-balais Dyson se sont imposés parmi les meilleures alternatives aux modèles d'aspirateurs plus standards. La nouvelle référence de la marque, le V11 Parquet Extra, est d'ailleurs actuellement en promotion puisque son prix passe de 599 euros à 499 euros sur Boulanger.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

C’est un fait : les aspirateurs-balais Dyson ont rendu la corvée de ménage bien moins fastidieuse (et nettement moins bruyante). Grâce à leur format pratique et à leur belle puissance, ils ne font qu’une bouchée des poussières et autres poils d’animaux qui s’accumulent sur le sol de votre maison. Et si vous envisagiez d’enfin vous en procurer un, autant miser sur la nouveauté avec le tout récent Dyson V11 Parquet Extra, qui serait même 45 % plus puissant que le V10, selon la marque.

Habituellement proposé à 599 euros, le Dyson V11 Parquet Extra bénéficie en ce moment d’une promotion et passe à 499 euros sur Boulanger.

Pour mieux comprendre l’offre

En quoi cet aspirateur-balai Dyson V11 est-il plus pratique ?

Le Dyson V11 Parquet Extra, comme nombre des aspirateurs balais de la marque, bénéficie d’un format hautement pratique pour aspirer du sol au plafond. Ici, pas de câble qui nous ferait trébucher : le modèle est sans fil, donc très maniable. Une pression sur la gâchette suffit pour lancer la bête, qui sera par ailleurs bien plus silencieuse que d’autres aspirateurs standards. Ce Dyson V11 est également accompagné de toute une batterie d’accessoires pour s’adapter à chaque situation. On aura donc droit à une mini brosse motorisée pour enlever plus de saletés incrustées dans de petits espaces, une mini brosse douce, un embout long, un rouleau de nettoyage doux ou encore un clip de rangement. Et pour les petites surfaces, par exemple sur les meubles, vous pourrez opter pour l’aspirateur à main détachable au lieu de vous encombrer du balai.

Et qu’en est-il de sa puissance ?

La pub le martelait déjà : qui dit Dyson, dit puissance d’aspiration. La marque en annonce même une 45 % supérieure au modèle précédent, le V10. Alors, les poussières, poils d’animaux et saletés diverses se feront bien vite oublier. Pour assurer cette tâche, vous pourrez compter sur trois modes de vitesse disponibles ainsi que sur des rouleaux conçus pour capturer toutes les particules sur le sol, même les plus grosses. Pour vous donner une idée de sa puissance, le moteur sera capable d’effectuer près de 125 000 tours par minute. Autrement, la filtration des poussières sera excellente. Ce Dyson sera globalement vraiment efficace, que ce soit pour aspirer son parquet ou même ses tapis.

Qu’en dire de plus ?

Concernant son autonomie, le Dyson V11 Parquet Extra pourra fonctionner pendant 60 minutes sur une seule charge, à condition d’activer le mode Eco. Une fois sa tâche accomplie, il n’aura plus qu’à être fixé sur sa station murale. Enfin, quand l’heure sera venue de vider la machine, vous pourrez profiter d’un mécanisme bien étudié qui vous évitera de vous en mettre plein les mains : les poussières aspirées seront éjectées proprement dans la poubelle.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo