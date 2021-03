Amazon a changé le logo de son application mobile. Si l'on peut saluer le nouveau design qui abandonne le trop classique logo sur fond blanc, sa première version était... problématique.

L’une des hantises d’un designer est de se retrouver avec un élément graphique qui ressemble de près ou de loin à des parties génitales ou à un symbole parfaitement indésirable de l’Histoire — tout ce qui touche au parti nazi entre dans cette catégorie, des croix gammées à la moustache d’Adolf Hitler.

C’est malheureusement dans cette dernière catégorie qu’Amazon est tombé avec la nouvelle icône de son application mobile. Pourtant, on ne peut pas dire que les designers de l’entreprise ont fait du mauvais travail : au lieu d’un logo Amazon sur fond blanc, on se retrouve désormais avec un vrai travail iconographique, représentant tout à la fois le fanion « sourire » et un carton bien emballé.

Sauf que des internautes n’ont pas manqué de remarquer que l’assemblage des deux éléments pouvaient ressembler à une version minimaliste d’un Hitler souriant.

Et on ne peut que reconnaître l’iconographie liée à la moustache « brosse à dents » portée par bien des hommes dans les années 1930 mais associée pour l’éternité au dictateur nazi. Pour une entreprise aussi tentaculaire qu’Amazon et très largement critiquée dans le monde pour ses conditions de travail, c’était donner à ses détracteurs un énorme potentiel de détournement de ce nouveau logo.

En toute discrétion et sans le moindre commentaire sur le sujet, si ce n’est quelques lignes pour donner les valeurs derrière ce logo aux médias américains qui ont traité le sujet, Amazon a changé d’icône. La moustache symbolisant le bout de scotch prêt à être enlevé du carton a été remplacé par un équivalent carré beaucoup moins évocateur. Et qui ne ressemble désormais, d’ailleurs, plus trop à un bout de scotch.

