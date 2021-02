Exit la caméra à la définition moyenâgeuse et la pieuvre au son de talkie-walkie : en 2021, le matériel de visio de pointe est boosté par des algorithmes.

Le télétravail a fait au moins un heureux cette année : le secteur de la visioconférence. Poussés par les confinements, les fabricants de matériel de visio ont considérablement amélioré leurs offres ces derniers mois.

Alors, à quoi s’attendre lorsque l’on veut installer un kit de visio moderne dans une salle de réunion en 2021 ? À du matériel hi-fi intelligent. C’est ce que propose par exemple Lenovo avec son kit Google Meet Series One qui, comme son nom l’indique, est associé aux services de visio de Google, Google Meet.

Depuis plusieurs jours maintenant, Humanoid utilise ce kit dans sa principale salle de réunion. Et les retours sont unanimes : nous aurons du mal à revenir en arrière.

Ce kit de visio est un kit “clé en main”. Il comprend non seulement une licence d’un an à Google Chrome for Meetings, une formation à l’utilisation et surtout du matériel de pointe conçu en partenariat avec Google. Il contient :

une barre de son Smart Audio Bar

une caméra (4K ou 1080p) Smart Camera

une unité centrale Meet Compute System

une tablette tactile pour contrôler la visio depuis la table de réunion

un microphone Mic Pod pour les grandes pièces

La principale particularité de ce matériel, c’est qu’à l’exception de l’unité centrale tous les accessoires embarquent la technologie PoE (Power over Ethernet). C’est-à-dire qu’ils ne sont reliés qu’à un unique câble Ethernet qui se charge à la fois de l’alimentation électrique mais aussi du transit des données. Autrement dit, ce sont des accessoires très faciles à installer.

Pour le son : une véritable barre de son intelligente

Le principe du kit de visio pour entreprise est de venir accompagner un écran qui va afficher les participants ou les documents présentés. Et évidemment, le son est central pour que la visioconférence se déroule dans les meilleures conditions.

En 2021, le son ne sort plus de l’antique pieuvre en plastique mais d’une véritable barre de son, que l’on dispose sous l’écran. Cette barre de son contient deux haut-parleurs (un woofer de 3 pouces et un petit tweeter) pour diffuser le son et pas moins de 8 microphones à filtrage spatial (beamforming) qui permet de supprimer les sons indésirables et de rendre les voix enregistrées plus claires et plus nettes.

Pour traiter le son ambiant et mieux le filtrer, cette barre de son embarque des puces dédiées à l’intelligence artificielle, les fameux Google Edge TPU. Ce sont elles qui se chargent d’analyser les bruits ambiants et de les filtrer afin de mieux faire ressortir les voix des participants présents dans la pièce de réunion.

Et concrètement alors ? Cette enceinte est assez surprenante au premier abord. Surprenante, car nous avons commencé par lui faire des reproches concernant la puissance sonore. On s’attendait à avoir un son de home cinema puissant et sonore comme on peut s’y attendre provenant d’une barre de son située sous la télévision. En fait, le son qui en sort est aussi haut qu’une simple voix humaine qui prendrait la parole pendant une réunion.

C’est ce qui est déstabilisant au début, mais on comprend vite l’intérêt : si le son était trop fort, le premier participant en visio qui prendrait la parole durant un échange couperait la parole et la communication avec un son trop élevé. Ici, c’est une voix au même niveau que les autres dans la salle de réunion. Elle est claire, distincte, naturelle. Une jolie prouesse.

Pour la vidéo : une caméra PTZ

Pour la vidéo, c’est une caméra PTZ (pan, tilt, zoom) de définition 4K ou 1080p, c’est-à-dire qu’elle est capable d’être pilotée et de zoomer par elle-même. Concrètement, il suffit de placer cette caméra au-dessus de la télévision qui va servir d’écran de visio dans la salle de réunion et de faire en sorte qu’elle ait une vue d’ensemble de la salle.

Cette caméra ne bouge pas physiquement. Mais avec sa haute définition, elle va cropper dans l’image pour effectuer des zooms sur les participants lorsqu’ils prennent la parole. Ici, il ne faut pas s’attendre à des plans serrés sur le visage de celui qui prend la parole, mais plutôt à un léger recadrage de la scène sur le participant qui prend la parole.

Pour le contrôle de la réunion : une tablette tactile simple à prendre en main

La réunion se déroulant dans la salle et sur la télévision centrale, le contrôle de la réunion passe par une tablette tactile. Il s’agit d’une tablette rattachée à la console centrale via un câble Ethernet qui possède une interface très simple permettant de jouer avec quelques options et surtout de gérer la prise de parole des participants ou l’affichage des documents.

Son interface est sciemment simpliste de façon à ce que n’importe qui puisse lancer une réunion juste en entrant un numéro de téléphone ou le code de la réunion.

Un kit facile à installer, fonctionnel et surtout au rendu sonore et visuel irréprochable

Quel est l’usage d’un tel kit ? Chez Humanoid, les réunions importantes ont lieu en général en présentiel, mais nous n’obligeons personne à venir au bureau pour des raisons de santé ou de vigilance. Pour les grosses réunions, nous étions donc obligés de passer par un dispositif fastidieux à base d’un mini PC branché à une télévision, que personne n’utilisait parce que c’était trop compliqué à mettre en place.

Le kit de Lenovo et de Google a quant à lui été installé en moins d’une heure montre en main et un formateur issu de la société Gowizyou, qui se charge de la distribution en France, est venu sur place pour l’installation et la formation au dispositif. Comme il fonctionne uniquement avec Google Meet – que nous utilisions déjà en interne pour nos réunions – la prise en main a été très facile et n’a durée qu’une heure. Nous l’utilisons désormais régulièrement pour nos réunions mixtes – participants en présentiel et en télétravail – dans notre plus grande salle de réunion.

Le kit visio Lenovo Google Meet Series One est disponible en trois versions : small, medium et large room kit. Les tarifs s’échelonnent de 3444 euros à 4788 euros. Du côté d’Humanoid nous possédons la version Medium kit avec la tablette tactile et un microphone supplémentaire à installer au milieu de la table de réunion. Les deux autres versions sont un peu différentes :

La version Small Room Kit ne propose pas de microphone supplémentaire ni de tablette tactile mais d’une télécommande pour entrer des numéros de téléphone ou les codes de réunion

La version Large Room Kit dispose quant à elle de deux barres de son, de deux microphones supplémentaires, en plus des autres accessoires du Medium Room Kit.

Gowizyou est un partenaire Google, spécialiste des produits Google Meet, des Chromebook, des produits Chrome Enterprise et Google Workspace. Cette société française est également capable d’accompagner les petites, moyennes et grandes entreprises dans leurs projets de transformation digitale et de migration vers la suite bureautique Google Workspace.

La boutique de Gowizyou comprend également un large choix de Chromebooks (PC portables sous Chrome OS), Chromebox (mini PC sous Chrome OS), Chromebases (PC tout-en-un sous Chrome OS), ainsi que de nombreux accessoires.