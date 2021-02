[Le Deal du Jour] Les soldes d’hiver ont relancé la guerre des prix entre les opérateurs français. Ainsi, RED by SFR et Bouygues Telecom ont tous les deux dégainé un forfait 200 Go facturé 15 euros par mois. Mais finalement, lequel est le plus intéressant ?

Les soldes sont souvent une bonne occasion pour changer de forfait mobile et ainsi profiter d’une offre moins onéreuse. Ainsi, RED relance son forfait BIG RED à 200 Go pour 15 euros par mois. De son côté, Bouygues Telecom rétorque avec un forfait B&You 200 Go à 14,99 euros par mois. Deux offres similaires qui se terminent demain soir.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques du forfait BIG RED 200 Go ?

Le forfait BIG RED délivre chaque mois 200 Go de data 4G (soit l’équivalent de 310 heures de contenu en streaming), ainsi que les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, les DOM et l’Union européenne. 15 Go de data 4G sont également disponibles pour l’itinérance en Europe.

Ce forfait mobile est facturé 15 euros par mois. Un prix qui n’est pas amené à doubler au bout d’un an ou deux.

Quelles sont les caractéristiques du forfait B&You 200 Go ?

La copie est identique du côté de B&You. Ce forfait donne lui aussi accès à 200 Go de données 4G tous les mois, soit 2 500 heures d’écoute sur Spotify ou Apple Music (ce qui, au risque de vous surprendre, fait 104 jours d’affilés, bien plus que dans un mois terrestre « classique »).

Les appels et SMS illimités depuis et vers la France, l’Europe et les DOM sont également fournis, ainsi que les MMS illimités vers et depuis la France métropolitaine. Enfin, une enveloppe de 15 Go de data est disponible en Europe et dans les DOM.

Le forfait B&You 200 Go affiche un tarif de 14,99 euros par mois, et ce aussi longtemps que durera votre abonnement.

Quelle offre est la plus intéressante ?

De prime abord, ces deux forfaits sont identiques. Il faut dire que les points communs sont nombreux. Les forfaits BIG RED et B&You sont sans engagement. Cela signifie que vous pouvez les quitter à tout moment, sans surcoût, si vous trouvez moins cher et/ou plus avantageux ailleurs. De plus, ils s’appuient tous les deux sur un réseau 4G efficace, qui couvre 99 % de la population.

Autre similitude, les démarches de souscription. Dans les deux cas, les opérateurs vous proposent de conserver votre ancien numéro. Il vous suffit pour cela de renseigner votre code RIO, obtenu en appelant le 31 79. Pour le reste, Bouygues et RED se chargent de résilier votre ancien contrat et de transférer votre nouvelle ligne sans la moindre interruption des services mobiles.

Enfin, ces deux forfaits sont en promotion jusqu’au 18 février prochain, soit demain. Passé cette date, le prix retournera à son montant originel. Celles et ceux ayant souscrit avant le 18 février conserveront le même prix tout au long de leur abonnement.

Mais quid des différences ? Elles sont finalement minimes. La plus flagrante est le prix. Le forfait de Bouygues est facturé 1 centime moins cher que celui de RED. Mis bout à bout, cela représente 12 centimes par an, 1,20 euro sur une décennie, 12 euros sur un siècle et 120 euros sur un millénaire (ce qui est, tenez-vous bien, plus long que l’espérance de vie “classique” d’un humain).

De même, si les deux forfaits peuvent être personnalisés, contre quelques euros supplémentaires chaque mois, celui de RED propose plus d’options, telles qu’1 To de stockage dans le SFR Cloud, que son concurrent. En revanche, Bouygues permet à ses utilisateurs de passer facilement à la 5G grâce à une option à 3 euros par mois, absente de l’offre de RED. Dans tous les cas, ces options sont sans engagement et peuvent être désactivées à tout moment.

