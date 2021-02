[Le Deal du Jour] Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle manière de réaliser des clichés ou vidéos, le drone DJI Mavic Mini est un bon moyen de se lancer dans la prise de vue aérienne. D’autant plus lorsqu’il est livré avec un lot d’accessoires et qu’il bénéficie d’une grosse promo chez la Fnac.

Le DJI Mavic Mini est une bonne porte d’entrée dans le monde céleste de la prise de vue aérienne. Il faut dire qu’il est particulièrement simple à utiliser, tout en étant facilement transportable. Mieux, une série d’accessoires permettent de profiter d’une expérience très complète dès les premiers usages. Et comme si cela ne suffisait pas, le DJI Mavic Mini profite en plus d’un tarif réduit chez la Fnac.

Habituellement vendu 499 euros, le drone DJI Mavic Mini et son kit d’accessoires affiche un prix de 309 euros grâce à une remise immédiate, un code promo et une réduction sur les e-cartes cadeaux Fnac.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques du DJI Mavic Mini ?

Le DJI Mavic Mini est un drone léger, avec un petit poids de 249 grammes. Sa caméra embarquée comprend un capteur de 12 mégapixels de 1/2,3 pouces avec un objectif à 83°. Celle-ci permet la capture de photos et vidéos jusqu’en 2,7K à 30 images par seconde. Pour ce qui est de la stabilisation, une nacelle motorisée stabilisée sur 3 axes se charge de maintenir une image nette.

L’autonomie permet 30 minutes de vol sur une distance de 2 km. Pour utiliser le DJI Mavic Mini, il vous faudra télécharger l’application DJI Fly, disponible sur l’AppStore et le Google Play Store. Vous pourrez ensuite glisser votre smartphone dans la manette fournie avec le drone pour en prendre le contrôle. Trois câbles (microUSB, USB-C et Lightning) sont de la partie pour vous aider à brancher votre smartphone quelle que soit sa connectique.

Quels sont ses accessoires ?

De nombreux accessoires sont également présents aux côtés du DJI Mavic Mini. À commencer par un trio de batteries pour gagner en autonomie et prolonger vos sessions d’enregistrement.

On compte également sur la présence d’une station de charge et d’un chargeur 18W USB. Pour ce qui est des pièces détachées, ce pack comprend 3 hélices de rechange, une hélice circulaire, une paire de sticks pour la manette, un tournevis, et 18 vis de rechange. Enfin, une radiocommande et un étui de transport complètent ce kit.

Comment profiter de ce prix réduit ?

Obtenir un tarif aussi bas sur le DJI Mavic Mini demande une petite manipulation. Sur le site de la Fnac, le drone affiche un prix de 399 euros via une réduction immédiate de 100 euros. De plus, vous pouvez récupérer 40 euros sur votre compte adhérent (si vous êtes titulaires d’une carte Fnac) avec le code CUPIDON. Ce dernier est à renseigner au moment de la commande.

Jusqu’au 28 février prochain, la Fnac baisse le prix de ses e-cartes cadeau 60 et 150 euros. Une carte cadeau de 60 euros ne coûte plus que 50 euros, tandis qu’une carte cadeau de 150 euros baisse à 130 euros. Vous pouvez donc réduire encore le prix du DJI Mavic Mini en utilisant ces e-cartes cadeaux.

En effet, chaque compte client peut réaliser une seule commande de e-cartes cadeaux, avec au maximum 2 e-cartes cadeaux de chaque montant dans le panier. Ainsi, vous obtenez une enveloppe de 420 euros pour acheter des produits à la Fnac, en ne dépensant que 360 euros (une économie de 60 euros).

Le prix final du drone est donc de 349€ en utilisant deux e-cartes cadeaux de 150 euros et une e-carte cadeau de 60 euros. Ajoutez à cela les 40 euros sur votre compte adhérent, et le prix de revient est de 309 euros.

