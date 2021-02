[Le Deal du Jour] B&You tire son épingle du jeu à l’occasion des soldes d’hiver en proposant de nouveau son forfait sans engagement 200 Go à seulement 14,99 euros par mois. Une offre mobile très pratique lorsque l’on souffre d’un ADSL capricieux.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

La guerre des prix continue de faire rage entre les opérateurs. Et ce ne sont pas les soldes d’hiver qui vont calmer le jeu. B&You frappe fort en remettant au goût du jour son forfait 200 Go à 14,99 euros par mois. Une offre sans engagement qui a le mérite de conserver son prix tout au long de l’abonnement.

Notez que 10 euros supplémentaires sont à prévoir pour obtenir la nouvelle carte SIM triple découpe. Il est également possible de conserver son numéro de téléphone actuel en fournissant simplement le code RIO de votre ligne mobile à l’inscription.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’intègre le forfait B&You 200 Go ?

Le forfait B&You 200 Go offre chaque mois l’accès à 200 Go de data 4G. De même, il propose les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Enfin, même si la période n’est pas propice aux voyages, cette offre mobile délivre également 15 Go de data en Europe et dans les DOM.

Quels avantages à souscrire à un forfait sans engagement ?

Un forfait sans engagement vous permet de résilier votre forfait à tout moment, ce qui vous offre une grande souplesse dans la gestion de votre budget. C’est le cas du forfait B&You 200 Go.

Autre avantage, son prix de 14,99 euros par mois est fixe et durera aussi longtemps que votre abonnement. Vous n’avez pas à redouter une facture qui double au bout de 12 ou 24 mois.

Ai-je vraiment besoin de 200 Go ?

Au risque d’enfoncer une porte ouverte : plus vous avez une enveloppe data massive, plus les possibilités sont grandes. En effet, 200 Go de data 4G vous permettent de regarder jusqu’à 310 heures de contenus en streaming sur des plateformes comme Netflix, Prime Video ou Disney+ (ou même Salto !) tous les mois. Cela représente également 2 500 heures d’écoutes sur Spotify ou Apple Music (soit 104 jours d’écoute d’affilée, bien plus que dans un mois classique), ou encore 40 000 heures sur Google Maps.

À lire : J’ai sauvé mon télétravail avec un modem 4G

Qui plus est, cette enveloppe de 200 Go constitue une belle roue de secours en cas d’Internet fixe capricieux. Grâce au partage de connexion, vous pouvez profiter d’un meilleur débit que certaines box ADSL, et ce plusieurs jours durant. Un allié de choix pendant le télétravail.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Comparateur forfait mobile sans engagement

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo