Romain Ribout - 12 janvier 2021 Tech

[Le Deal du Jour] Voici un bon plan pour jouer dans d'excellentes conditions sur ordinateur portable : le puissant Asus Zephyrus G14 passe aujourd'hui de 1 799 à 1 399 euros sur Boulanger.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

À travers sa gamme Zephyrus, Asus s’est fièrement inscrit dans le monde du gaming sur PC portable. Le constructeur taïwanais propose des laptops performants et son modèle G14 GA401V-110T ne déroge évidemment pas à la règle. On retrouve à l’intérieur de la bête une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2060 ou encore un processeur AMD Ryzen 7 de dernière génération, le tout pour un prix très réduit sur Boulanger : 1 399 euros au lieu de 1 799.

Pour mieux comprendre l’offre

Est-il suffisamment puissant pour jouer ?

L’ordinateur portable Asus Zephyrus G14 GA401V-110T est une véritable machine de guerre. Avec sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 2060, son processeur AMD Ryzen 7 4800H cadencé à 2,9 GHz (Turbo à 4,2 GHz) et ses 16 Go de mémoire vive, il peut facilement lire la majorité des jeux récents en qualité Ultra. Les temps de chargement seront d’ailleurs fortement réduits grâce à son SSD ultra rapide d’une capacité de 512 Go.

Notez que le laptop est livré avec un abonnement d’un mois gratuit au Xbox Game Pass pour tester de nombreux jeux directement après avoir configuré Windows 10.

Puis-je le transporter facilement ?

C’est le but de tous les ordinateurs portables, mais celui-là est particulièrement compact pour un PC gaming. Il propose des dimensions de 32,4 x 22 x 1,79 cm pour un poids de seulement 1,6 kg, dans un format 14 pouces. Son écran est d’ailleurs de très bonne qualité, affichant en Full HD avec un taux de rafraichissement à 120 Hz.

Quid de l’autonomie ?

Les ordinateurs portables orientés gaming ne sont pas souvent réputés pour leur endurance, mais ce Zephyrus G14 GA401V-110T ne s’en tire pas trop mal. Alors que la plupart de ses concurrents tablent généralement sur une autonomie de 5 à 6 heures, le laptop d’Asus peut être utilisé pendant une dizaine d’heures loin de son chargeur, selon le constructeur.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo