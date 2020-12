Romain Ribout - 18 décembre 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Les gourmands en 4G vont être contents avec l'offre sans engagement de RED by SFR. Celle-ci propose 200 Go en France et 15 Go en Europe/DOM pour seulement 15 euros par mois, et pas seulement la première année.

Pendant le Black Friday, RED by SFR avait déjà proposé son forfait mobile avec 200 Go de data pour seulement 15 euros par mois. À la veille de Noël, l’opérateur vert réitère l’opération BIG RED pour celles et ceux qui avaient loupé le coche. L’offre sans engagement est une série limitée disponible jusqu’au 20 décembre 2021 inclus. Ne ratez pas votre chance cette fois-ci.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’intègre le forfait mobile BIG RED ?

Ce forfait en série limitée chez RED by SFR donne accès aux appels illimités vers les fixes et les mobiles dans l’Hexagone, dans la limite de 3h maximum par appel et à 200 destinataires par mois. Les SMS et MMS sont illimités en France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les départements d’outre-mer vers la France.

L’enveloppe 4G s’élève à 200 Go pour la France. C’est un montant très confortable de data qui répond à la majorité des usages, que ce soit pour consommer du contenu en streaming, jouer en ligne ou faire du partage du connexion. Il peut même être envisagé de passer par une box 4G pour celles et ceux qui n’ont que l’ADSL à la maison. Depuis l’Europe et les DOM, vous pourrez compter sur 15 Go de data.

Que savoir de plus ?

Bien que ce soit difficile à imaginer, notez que si vous utilisez la totalité des 200 Go dans le mois, vous pourrez acheter des recharges de 1 Go à 2 euros, dans la limite de 4 recharges par mois. Depuis l’Europe et les DOM, vous serez facturé à raison de 0,0054 euro le Mo.

Puis-je conserver mon numéro actuel ?

Oui, il est tout à fait possible de conserver son numéro de téléphone mobile. Pour cela, il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription, lequel s’obtient en appelant le 3179. Changer d’opérateur implique également de changer de SIM. Prévoyez alors 10 euros supplémentaires pour obtenir votre nouvelle carte.

