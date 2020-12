Qwant annonce que son utilisation ne sera plus possible dans certains pays. Il faudra dans ce cas passer par un VPN pour utiliser le moteur de recherche.

Fin d’année manifestement compliquée pour Qwant. Dans un message publié sur Twitter le 16 décembre, l’entreprise annonce qu’elle renonce à fournir un accès à ses services dans certains pays — aucune liste des États concernés n’est donnée. La société déclare qu’elle fait ce choix après avoir constaté qu’elle n’était pas en mesure de de fournir un niveau de qualité de service suffisant dans ces pays.

Some of you have reported difficulties using Qwant in several countries around the world. It is a difficult decision but we have decided to close access to our services in certain countries where we don’t believe to provide the expected quality of service. Our apologies for this.

— Qwant (@QwantCom) December 16, 2020