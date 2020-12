Telegram n'a plus fonctionné correctement pour certains utilisateurs européens entre 14h30 et 15h30, avant que les équipes de l'entreprise parviennent à rétablir le service.

Vers 14h30 ce mercredi 16 décembre, l’app de communication chiffrée Telegram a cessé de fonctionner correctement pour bon nombre d’utilisateurs, comme a pu le constater Numerama. Ni la connexion à l’app, ni la connexion au compte, ni l’envoi de message n’étaient possibles pour ces usagers. L’entreprise a communiqué officiellement sur cette panne sur Twitter dès le début : « Certains de nos utilisateurs, principalement en Europe et dans le Moyen-Orient, font actuellement face à des problèmes de connexion. Nous travaillons pour les remettre en ligne. Veuillez patientez, et désolé pour le dérangement. » Un peu plus d’une heure plus tard, la panne était résolue.

Some of our users, primarily in Europe and the Middle East are currently experiencing connection issues. We're working to bring them back online. 🤠 Please hang on, and sorry for the inconvenience ! — Telegram Messenger (@telegram) December 16, 2020

L’Europe et la France touchées, pas de panne mondiale

Le site DownDetector, qui permet aux visiteurs d’avertir la communauté sur les problèmes de fonctionnement de plusieurs apps confirmait ce constat officiel : la panne semblait concentrée en Europe, et notamment en Russie. Telegram est une application créée par deux Russes, les frères Nikolaï, fondateurs du réseau social VK.

Si vous souhaitez utiliser une autre application de communication chiffrée lors de ce genre de panne, vous pouvez vous rabattre sur Signal, ou éventuellement WhatsApp, toutes deux chiffrées de bout en bout.

À 15h17, une partie Telegram est parvenu à reconnecter une partie des utilisateurs, avant d’entièrement résoudre le problème peu après.

About half of the affected users are back online now (mostly Eastern Europe, parts of Middle East). Working to bring back the rest. Not long now ! 🦾 — Telegram Messenger (@telegram) December 16, 2020

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo