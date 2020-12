Le Black Friday se prolonge en « cyber monday », terme qui n'a cyber-pas beaucoup de sens, mais qui permet de profiter encore un peu des promotions de la période et d'anticiper les fêtes de fin d'année.

La semaine du Black Friday s’est transformée en trois semaines de promotions sur le web français. Cela dit, les e-commerçants ne se sont pas franchement mouillés : on a retrouvé en boucle les mêmes offres, passant de l’une à l’autre des plateformes. Ces dernières semaines, il ne fallait pas regretter d’avoir loupé un bon plan, tant il était assez sûr qu’il serait de nouveau disponible quelques jours plus tard — à de rares exceptions près.

Cette séquence de promotions complètement décalée à cause de la pandémie se termine comme elle a commencé, avec des offres tout à fait honnêtes sur des produits du quotidien. N’attendez pas une PS5 à moitié à prix (il n’y en a même pas en stock…), mais les promotions sur des produits de qualité sont encore nombreuses. Comme tous les ans, Numerama a listé les meilleures.

Xbox Game Pass Ultimate — 1 € pour 3 mois

Le Xbox Game Pass est l’abonnement le plus complet pour jouer à des jeux vidéo sans les acheter. En décembre, Microsoft casse son prix avec une offre d’essai à 1 € pour 3 mois pour tout nouveau client. Cela fait 33 centimes le mois pour avoir accès à un catalogue de jeux vidéo démesuré. Sur console ou PC. Pas mal.

Un pack Canal+ / Netflix / Disney+ — 25 €

Canal+ propose une offre limitée pour le Black Friday. La promotion fait passer le pack Canal+, Disney et Netflix à 25 € par mois pendant 12 mois, mais vous devez vous engager 24 mois. Cela fait 660 € pour deux ans d’abonnement au lieu de 720 €. Sans compter les économies que vous ferez éventuellement sur l’abonnement Netflix et l’abonnement Disney+.

Les forfaits 4G sans engagement

iPhone SE 2020 — 449 €

C’est clairement l’iPhone de référence pour quiconque n’a jamais connu Face ID ou les multiples capteurs photographiques. Ultra-puissant, super bien dimensionné, Touch ID efficace, belles photos : bref, cet iPhone a tout pour convaincre. Surtout à ce prix-là, avec 40 € de réduction.

Logitech MX Anywhere 2 — 36,99 €

Les souris sans fil Logitech sont d’excellents compagnons de route. Bonne qualité, bonne résistance, bon format, connectivité sans fil qui fonctionne. Bref, on aime. Elle profite de 43 € de réduction aujourd’hui.

Logitech Lightspeed G603 — 34,99 €

La même qu’au-dessus, mais avec un profil gaming. C’est une souris modeste sans LED dans tous les sens et sans la masse de boutons qu’on pourrait avoir sur d’autres modèles, mais du sans fil à ce prix-là, c’est rare. Elle est 44 € moins cher que d’habitude.

Apple Watch Series 5

L’Apple Watch Series 5 a été en promotion pendant toute la période black friday en France. C’est une bonne montre connectée, qui n’a pas grand chose à envier à la Series 6, dernière montre sortie par Apple. On peut trouver des modèles à 180 € de réduction et Amazon offre un deuxième bracelet.

Webcam Aukey 1080p — 26 €

La webcazm Aukey est aussi une survivante de cette semaine de promotion. Si vous n’êtes toujours pas équipé pour le télétravail, c’est une excellente occasion d’avoir un bon modèle à bas prix. La promotion propose 22 € d’économie.

MacBook Pro 16 — 2 299 €

Ce n’est peut-être pas le bon moment pour acheter un MacBook Pro, vu la puissance des nouveaux processeurs M1 dans les modèles entrée de gamme. Mais le MacBook Pro 16 a quand même quelques avantages (plus de ports USB-C, meilleur micro, GPU dédié etc.) qui pourraient être nécessaires pour votre métier. Il est aujourd’hui à 400 € de moins à la Fnac.

Apple AirPods — 159 €

C’est des AirPods. Vous les connaissez. Ils coûtent le prix le plus bas possible chez un vendeur officiel. Soit 20 € de moins.

Nintendo Switch Lite Animal Crossing — 219 €

On ne présente plus la Nintendo Switch Lite, la dernière console portable de référence. Elle est vendue en ce moment en pack avec le jeu vidéo le plus acheté dans l’univers Nintendo en 2020. N’hésitez pas. À peu près 20 à 30 € de moins selon le prix du jeu.

Hootoo 8 en 1 USB-C — 45,99 €

La plupart des ordinateurs portables viennent aujourd’hui exclusivement avec des ports USB-C. Si vous souhaitez avoir un peu plus de connectique, les hubs Hootoo sont excellents : nous les utilisons à la rédaction. L’économie de 4 € n’est pas dingue, mais c’est toujours ça de pris.

Sony WH 1000XM3 — 214,99 €

Le casque à réduction de bruit active presque le moins cher du marché en promotion. Remplacé par le trop onéreux XM4 par Sony, il n’en demeure pas moins un excellent modèle avec un très bon son et une réduction de bruit active de qualité.

