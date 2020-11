Le Black Friday, c'est aujourd'hui. Sauf en France officiellement, mais il y a quand même de bonnes affaires à faire sur le web, particulièrement en produits tech. Numerama vous guide pour trouver les vrais bons plans.

Est-ce que le Black Friday a lieu en 2020 ? Oui et non. Non, parce que le gouvernement a demandé aux commerçants de ne pas le faire — et certains, comme Amazon, n’en font effectivement pas des caisses. Oui, parce que la plupart des commerçants ont juste changé le mot « Black Friday » sur leur page de garde en « Soldes de Noël » et parce que les constructeurs, eux, proposent de vraies promotions. Même sur Amazon. Qu’il y ait un événement dédié ou pas ne change finalement pas grand chose pour vous.

Ni pour nous, qui publions depuis le début de la période un guide quotidien pour vous donner les meilleurs plans tech du web. Comme d’habitude, nous ne choisissons que du durable, du vraiment soldé et des produits de bonne qualité que vous ne regretterez pas.

Pour connaître l’évolution des prix, nous utilisons l’extension Keepa et notre base de données interne.

Dell Inspiron 15-300 — 498 €

Les bons petits ordinateurs pour faire de la bureautique ne sont pas légion. Le Dell Inspiron 15-300 en fait partie. Avec un processeur Intel de 11e génération, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD, vous aurez entre les mains un compagnon de travail idéal. La dalle de 15,6 pouces en Full HD est peut-être un poil grande pour en faire un ordinateur vraiment mobile, mais elle sera confortable pour des tâches bureautiques courantes.

Est-ce un bon prix ? Dell est une bonne marque et trouver un modèle aussi chouette et bien équipé sous la barre des 500 €, c’est rare.

Google Pixel 5 — 589 €

Le Pixel 4 nous avait difficilement convaincus — le Pixel 5 rattrape le tir. Le premier smartphone 5G de Google est avant tout un as de la photographie, tout aussi à l’aise sur les scènes difficiles (nuit, pénombre) que sur les sujets qui demandent beaucoup de puissance logicielle (mode portrait). Et en 2020, Google a choisi de renouer avec l’esprit Nexus, en proposant un smartphone abordable. Vendu traditionnellement 629 €, il est disponible aujourd’hui à 589 €.

Pourquoi c’est cool ? C’est un bon smartphone en général, compact qui plus est, et qui est probablement le meilleur appareil photo sous Android. En plus, vous aurez des mises à jour d’Android pendant minimum 3 ans et une version Android « stock » que vous pourrez laisser épurée ou personnalisée.

Est-ce que c’est un bon prix ? Oui. Le Pixel 5 est sorti en novembre 2020, donc économiser 40 € sur un produit récent et neuf, c’est toujours top. Vous trouverez dans l’équipe d’en face l’iPhone SE à 489 €, un peu moins bon en photo, ou l’iPhone 12 mini à 709 €, donc un peu plus cher.

Casque Bose QC35 2 — 209 €

Le télétravail n’est pas toujours le havre de paix qu’on s’imagine, loin des open spaces. Enfants, conjoints, voisins, travaux… tout est réuni pour vous déconcentrer. Pour vous couper du bruit, un onéreux casque à réduction de bruit active et souvent une bonne étape. Et quand il passe de onéreux à okay bon prix, c’est encore mieux. En la matière, le QC 35 2 de Bose est une vraie référence, avec une réduction de bruit active particulièrement performante. Ses prestations sonores sont en plus tout à fait honorables.

Est-ce un bon prix ? Ce n’est pas la première fois qu’on le voit à 209 €, mais il n’est jamais passé sous cette barre. Donc oui.

SSD NVMe Crucial 2 To — 247 €

Si vous avez un ordinateur récent, vous avez probablement un port NVMe sur votre carte mère (voir notre vidéo de montage pour les instructions). Vous pouvez y accrocher votre espace de stockage principal sous la forme d’un SSD dit NVMe, qui est un disque rapide se présentant sous la forme d’une petite carte à clipser. Celui de Crucial est vraiment fait pour celles et ceux qui ne souhaitent plus réfléchir à la place qu’ils ont sur leur système, avec ses 2 To (existe aussi en version 1 To. Ne prenez pas moins, vous serez frustrés).

Est-ce un bon prix ? C’est l’une des premières chutes d’après notre outil. Ce SSD est vendu habituellement plus de 300 € et prend donc une belle réduction.

Forfait 4G Sosh 40 Go — 11,90 €/mois

Qui a dit que les promotions de Noël étaient limitées aux produits physiques ? L’opérateur Sosh, marque d’Orange, propose un forfait 4G en série limitée, permettant, pour 11,90 € par mois, de profiter de 40 Go de data en 4G en France et 8 Go en Europe. Contrairement à pas mal de forfaits, il n’est pas limité dans le temps et ne changera pas de prix après un an.

Est-ce un bon prix ? On a déjà vu des forfaits 40 Go moins chers, mais celui-ci a la particularité de ne pas changer de prix au bout d’un an, ce qui le rend vraiment bon marché.

Volant, pédalier et vitesse Logitech — 212,99 €

Pour faire de la simulation de course ou de vol, rien de tel qu’un équipement adapté. Et si un équipement professionnel peut coûter plusieurs milliers d’euros, les périphériques d’entrée de gamme sont toujours étonnamment abordables — en plus, ils changent très peu d’année en année. Le pack G29 de Logitech est précisément l’un de ces objets tout à la fois satisfaisant et peu onéreux. Car pour 213 €, vous aurez non seulement un volant à retour de force (pour sentir les sensations en jeu), mais aussi un pédalier et une boîte de vitesse. Bref, c’est le kit de départ idéal pour se faire plaisir en simulation de course. Compatible PC, Xbox, PS4 et PS3.

Est-ce que c’est un bon prix ? Pas le meilleur, mais pas mal quand même. Il est descendu très ponctuellement à 199 €, mais n’a plus jamais été vu autour des 200 € depuis.

Kit Echo Dot + Philips Hue — 34 €

La maison connectée, vous n’y avez jamais touché ? Un kit de démarrage avec une enceinte Echo Dot et une ampoule Philips Hue autonome est peut-être le meilleur moyen de découvrir ce que vous pourrez faire chez vous. L’ampoule est autonome, ce qui signifie qu’elle n’a pas besoin du hub Philips Hue pour être connectée à votre réseau. Vous n’irez pas bien loin avec, mais si le concept vous gonfle et que vous n’utilisez pas l’enceinte connectée ou l’ampoule, l’essai n’aura pas coûté un bras.

Est-ce un bon prix ? L’écosystème Hue est cool et les kits de démarrage sont chers. Avant de vous engouffrer dans la connexion de toute votre maison, ce kit est une bonne porte d’entrée pour tester.

Barre de son Sonos Beam — 337 €

Créer un système home cinema correct pour profiter de ses films et série n’est pas forcément coûteux, mais c’est toujours un peu galère côté câbles et logistique dans la pièce. Sonos a décidé depuis quelques années de simplifier tout ça avec des barres de son puissantes, faciles à installer et à configurer. La Beam est l’une des plus accessibles, même s’il faut faire l’impasse sur des technologies à la mode (comme le Dolby Atmos). Chance pour les possesseurs d’appareils Apple : elle est compatible AirPlay 2.

Est-ce un bon prix ? Les produits Sonos ont souvent un défaut : le prix. Ils sont un poil au-dessus du marché par rapport aux prestations qu’ils fournissent. Mais à 337 €, la barre de son Sonos Beam devient carrément une très belle option.

Logitech G502 + tapis de souris — 49,99 €

Une bonne souris pour jouer aux jeux vidéo sur PC change bien des choses à votre confort. Mais l’accessoire que l’on ignore souvent, c’est le tapis de souris. Il peut transformer la glisse d’un mulot et rendre toutes les interactions bien plus fluides. Honnêtement, quitte à choisir entre acheter une meilleure souris ou acheter un bon tapis, on conseillerait la seconde option en priorité. Ce pack Logitech à 49,99 € est cool, car il y a les deux.

Est-ce un bon prix ? Le tapis de souris Logitech est particulièrement adapté au jeu vidéo et la souris est l’une des références côté gaming. Le pack reviendrait à une centaine d’euros hors promotion, donc oui, 50 € les deux, c’est top.

Souris Logitech MX518 — 19 €

Les souris Logitech ont une forme iconique et celles et ceux qui en achetaient il y a une vingtaine d’années aiment garder la sensation sous la paume de la main. Et si la marque a un peu évolué, notamment sur les gammes gaming (G) et professionnelles (Mx Master), un modèle iconique a été reproduit par Logitech, rappelant par son nom les anciennes souris : MX518. À 20 €, c’est un achat peu coûteux pour qui souhaiterait avoir une MX de côté ou renouveler son mulot vieillissant.

Est-ce un bon prix ? Oui. Autour de 50 €, on se posait des questions sur cette réédition, mais en promotion, c’est une bonne affaire.

Apple iPad Pro 11 — À partir de 809 €

L’iPad Pro 11 est aujourd’hui l’une des meilleures tablettes tactiles du marché. On le répète souvent (et nos confrères de Frandroid aussi) : si vous souhaitez une tablette tactile en 2020, achetez un iPad. Il y aura forcément un modèle qui correspondra à vos besoins et vous donnera plus de satisfaction qu’une tablette de gamme équivalente sous Android — ce qui n’est pas forcément le cas sur d’autres marchés. L’iPad Pro 11 est aujourd’hui à 809 € au lieu de 899 €.

Pourquoi c’est cool ? L’iPad Pro 12,9 est un poil gros pour de la mobilité et si vous avez un métier où le LiDAR va vous être utile au quotidien pour prendre des mesures, alors le nouvel iPad Air ne suffira pas. Le petit iPad Pro 11 pouces a donc tout pour plaire et si vous souhaitez en faire un objet de productivité, il peut désormais être associé à un excellent clavier Magic Keyboard.

Est-ce que c’est un bon prix ? Oui, des produits Apple moins chers, en dehors des marketplaces, c’est assez rare. Et l’iPad Pro 11 est vraiment excellent.

Notez que les stocks partent très rapidement sur un tel produit : si vous tombez sur une page indiquant une rupture, n’hésitez pas à revenir plus tard ou à chercher ailleurs. La Fnac a par exemple un hub pour ses iPad en promotion.

Écran Dell QHD 27 pouces — 199 €

À la rédaction de Numerama, nous utilisons grosso-modo un seul modèle d’écran pour les tâches courantes… et c’est exactement celui-là. Ce moniteur Dell a tout pour plaire en bureautique : dalle IPS de 2 560 x 1 440 pixels (QHD et non Full HD comme le dit le titre sur Fnac.com) permettant de bien voir ce qui est affiché, 27 pouces, couleurs ok, connectique correcte. C’est notre référence à nous et elle nous donne satisfaction, génération après génération, depuis de nombreuses années. Notez que ce n’est pas un écran de gamer et qu’il vous manquera quelques technologies à la mode si vous le choisissez pour ça.

Est-ce que c’est un bon prix ? 199 €, c’est le prix où on l’achète, donc à moins qu’on se fasse avoir à chaque fois, on peut dire que c’est un bon prix.

Chargeur rapide 20 W Anker USB-C — 13 €

Par souci écologique, Apple a retiré les chargeurs des boîtes de ses nouveaux smartphones. Si vous faites partie des personnes qui n’en ont pas, ce petit chargeur rapide de la marque Anker, très réputée, sera parfaitement adapté. Pour 13 € chez Boulanger, vous ne pourrez pas faire mieux pour votre iPhone 12, 12 mini ou 12 Pro : c’est pile ce qu’il lui faut, à petit prix.

Est-ce que c’est un bon prix ? Une marque fiable, un chargeur robuste, un port USB-C et la charge rapide jusqu’à 20 W : toute promo est bonne à prendre dans ces conditions. Notez qu’il faut l’ajouter au panier pour que la réduction soit prise en compte.

Écouteurs Powerbeats Pro — 179 €

Beats a décidé de brader tous ses produits sur Amazon. Il y a, dans la gamme de la marque possédée par Apple, du très bon et du très mauvais. Nous vous conseillons de vous attarder uniquement sur les Powerbeats Pro, excellents écouteurs sans fil que nous avons testés. Il s’agit, pour le dire vite, des AirPods pour les sportives et les sportifs.

Est-ce que c’est un bon prix ? Oui, il s’agit de l’un des prix les plus bas constatés. Vous ne regretterez pas votre achat dans quelques semaines.

Dyson V8 — 329 €

Parfois, on se dit que des vacances feraient du bien, qu’une nouvelle télé ferait du bien, qu’une console ferait du bien, qu’un bon resto ferait du bien. Mais c’est faux : ce qui fait du bien, c’est un Dyson. Il est possible que vous ne nous croyiez pas, mais demandez à quiconque a un Dyson à la maison si sa vie quotidienne n’est pas plus légère qu’avant. Vous verrez. L’investissement est onéreux, mais le produit en vaut la peine, surtout si vous avez des animaux.

Le Dyson « V8 » est l’un des premiers Dyson avec un moteur suffisamment puissant et une batterie suffisamment efficace pour couvrir de belles surfaces. C’est celui que l’on recommande les yeux fermés, notamment car il est souvent en promotion (n’achetez jamais un Dyson plein pot). Les versions suivantes (V10, V11) sont encore plus puissantes et plus endurantes. Si vous avez une cinquantaine de mètres carrés, cette version V8 sera suffisante.

Est-ce un bon prix ? Oui, le produit n’est pas tout récent mais reste une référence que l’on retrouve d’habitude autour de 400 €. Le voir approcher des 300 dans la version Absolute (avec des accessoires) est une bonne affaire.

Dyson V11 Animal Extra — 499 €

Les Dyson de dernière génération sont toujours des produits onéreux. Le V11 ajoute tout de même beaucoup de confort à l’usage : un réservoir plus grand, une autonomie jusqu’à 40 minutes, un petit écran pour voir précisément la batterie restante et une grande variété de brosses, conçues spécialement pour celles et ceux en coloc’ avec des animaux. Les trois niveaux d’aspiration ne devraient laisser aucune chance aux poils, quelles que soient les surfaces. Les possesseurs de cet objet à la rédaction sont formels : c’est un game changer.

Est-ce que c’est un bon prix ? Dyson met souvent ses aspirateurs en promotion. Dès lors, il est facile de tomber sur des bons prix, ou des prix cassés par des centrales d’achat. Mais 100 € de moins sur ce V11 bien équipé, c’est tout à fait honnête.

Balance Withings Body+ — 69 €

Les Français de Withings profitent toujours des périodes de promotion pour baisser les tarifs de leurs produits sur leur page commerçant Amazon. Ce Pas Du Tout Black Friday est une occasion comme une autre de proposer d’excellents objets de « santé connectée » à moindre coût. Le très bon thermomètre Thermo est disponible à 69 €, mais nous souhaitons cette année parler un peu plus de la balance Body+, à 69 € au lieu de 99 € habituellement. Le fait qu’elle soit connectée est anecdotique (c’est pour récupérer les infos sur l’app Withings) : elle est surtout parfaitement capable de proposer une bonne analyse de la masse corporelle.

Pourquoi c’est cool ? Sportifs et sportives, personnes suivant un régime ou simplement curieuses de leur santé seront bien avisés de chercher plus de précision qu’un simple poids en kilos. La division entre masse graisseuse, osseuse, musculaire et d’eau est faite grâce à un impédancemètre. Vous pourrez donc voir si vous prenez ou perdez du poids, mais surtout savoir ce qui change dans votre corps. Si votre but est de faire du muscle, par exemple, suivre la masse musculaire sera un bon indice.

Est-ce que c’est un bon prix ? Oui. C’est un prix honnête et l’un des plus bas constatés. Comme le confinement est un moment où on se pose des questions sur sa santé, surtout à cause de l’inactivité, c’est peut-être un bon moment pour craquer.

Manette Xbox (2020) — 50,99 €

Les Xbox Series X et S viennent de sortir. Et comme le fun d’une console vient souvent de la capacité à jouer à plusieurs depuis un canapé, il faut acheter plusieurs manettes. D’après notre test, la nouvelle manette Xbox de base est excellente, corrigeant quelques défauts de la précédente génération en incorporant des avancées techniques des modèles plus haut de gamme (Elite). Et c’était déjà l’une des manettes préférées des joueuses et des joueurs.

Est-ce que c’est un bon prix ? Une promotion sur une manette officielle quelques jours après la sortie de la console est toujours une bonne affaire. Cela signifie aussi que Microsoft ne compte pas la vendre plein pot toute l’année : si vous ne craquez pas maintenant, attendez peut-être d’autres périodes de promotion.

Samsung Galaxy S20 — 499 €

Vous ne voulez pas de Pixel, vous ne voulez pas d’iPhone ? Si vous n’avez pas envie de réfléchir à votre prochain smartphone et passer du temps à écumer des tests, il vous reste une valeur sûre : Samsung. La gamme Galaxy S est la plus haute du constructeur et est tout à la fois suréquipée côté hardware et très performante côté photo. Vous n’aurez aucune concession à faire, en somme.

Pourquoi c’est cool ? Le seul problème des gammes S à leur lancement est leur prix. Les smartphones Samsung sont de plus en plus onéreux à mesure que les années passent. Mais dans les périodes de promotions, ce sont des offres remarquables, avec des produits vraiment exceptionnels, qui dépassent très largement tout ce que peux proposer la concurrence à des tarifs comparables. Après, il faut aimer les grands smartphones.

Est-ce que c’est un bon prix ? 500 €, c’est le meilleur prix constaté sur le Galaxy S20, sorti le 11 février 2020. Vous avez l’un des smartphones de l’année avec un bon SAV et des prestations haut de gamme au prix du milieu de gamme.

Google Nest Wifi — 119 €

Avec ses routeurs Wifi, Google a gagné son pari : proposer cette technologie sous une forme élégante et avec un processus de configuration accessible à toutes et à tous. Vous aurez accès en quelques clics à un bien meilleur réseau sans fil dans votre appartement grâce à l’un de ces petits boîtiers. Vous pourrez l’étendre à d’autres pièces ou étages en en connectant plusieurs.

Pourquoi c’est cool ? Les routeurs Wi-Fi sont souvent moches et utilisent des interfaces de configuration d’un autre temps. Là, avec une app, vous contrôlez tout. Et pour le coup, si vous trouvez que le Wi-Fi de votre box est naze (vous avez raison, il l’est), cela vous changera la vie.

Est-ce un bon prix ? Le prix pratiqué par Google sur son store est de 159 €. À 119 €, vous avez donc une belle baisse de prix, qui rend l’un des meilleurs routeurs Wi-Fi du moment accessible.

Certains liens de cet article sont affiliés : on vous explique tout ici.

