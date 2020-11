Noémie Koskas - 19 novembre 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Avec sa gamme BX, LG propose des TV OLED moins onéreuses que ses autres modèles. Actuellement, sa référence 55BX3 est en promotion sur Cdiscount, qui l'affiche à 1 149 euros au lieu de 1 700 euros.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

L’OLED est une technologie qui fait souvent monter la facture lorsque l’on souhaite acheter un téléviseur de très bonne qualité. Si LG règne en maître en matière de dalles OLED, la marque propose également des modèles plus abordables comme sa série BX. Et malgré son coût moindre, la TV OLED 55BX3 embarque une foule de fonctionnalités plus qu’intéressantes comme ses ports HDMI 2.1 pour profiter des consoles next-gen, ainsi que ses compatibilités avec le Dolby Vision et Dolby Atmos.

Auparavant proposée à 1 700 euros, la TV LG OLED BX3 de 55 pouces est désormais proposée à 1 149 euros sur Cdiscount.

Pour mieux comprendre l’offre

Que vaut la qualité d’image de la TV LG OLED55BX3 ?

LG a choisi de miser sur un design épuré et des bordures très fines pour sa gamme de TV BX. La 55BX3 se fondra donc aisément dans le décor. Sa dalle de 55 pouces a une taille idéale pour profiter de tous les contenus. Elle dispose de la technologie OLED, couplée avec une définition 4K Ultra HD. Vous obtiendrez ainsi des contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs très vives. La qualité d’image est donc proche de celle que l’on peut avoir au cinéma.

Le traitement de ces images est optimisé par le processeur Alpha 7 de 3e génération. Bien qu’un peu moins puissant que celui de la gamme CX de LG, ce processeur saura apporter un rendu ultra-détaillé. Pour compléter l’affiche, la TV a l’avantage d’être compatible avec les meilleures normes vidéo comme le Dolby Vision et HDR10 (mais pas HDR10+). Quant au son, il est assuré par du Dolby Atmos pour rendre l’expérience plus immersive. Pour les amateurs de cinéma, le mode pré-réglé « Filmmaker » permettra de rendre les images fidèles à la vision du réalisateur, en désactivant notamment le lissage des mouvements.

Quelles sont les autres caractéristiques de cette télé ?

Comme les autres télévisions de la marque coréenne, la référence BX3 est une SmartTV qui tourne sous le système d’exploitation WebOS, qui se démarque par sa fluidité et son côté intuitif. Les applications phares comme Netflix, Prime Video ou encore Disney + seront disponibles. Le téléviseur est également compatible avec les assistants Google et Amazon Alexa : l’interaction s’opère grâce à la télécommande Magic Remote fournie avec le téléviseur.

Et que vaut-elle côté gaming ?

La gamme BX est dotée de deux ports HDMI 2.1, ce qui est idéal pour profiter des consoles next-gen PS5 et Xbox Series X. Ces ports permettent l’affichage en 4K à 120 fps tout en autorisant le taux de rafraîchissement variable (VRR), qui combat le phénomène de déchirure d’écran, ou tearing. Le taux de rafraîchissement de 100 Hz apportera quant à lui une belle fluidité des images. Pour réduire encore plus le temps de latence, un mode jeu pourra être activé.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo