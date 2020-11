Noémie Koskas - 10 novembre 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Les routeurs Google Wi-Fi permettent d'étendre la couverture Wi-Fi de votre domicile. Actuellement, ils bénéficient d'une promotion sur Amazon : le pack de 2 routeurs chute à 149 euros au lieu de 249.

Si vous souhaitez améliorer la couverture et les performances du Wi-Fi de votre maison, alors il vous faudra miser sur des routeurs efficaces. Le Google Wi-Fi se chargera de cette tâche en toute discrétion grâce à son boîtier qui se fond facilement dans une pièce. Grâce à cette solution, la connexion Internet sera stable et ne rencontrera aucune coupure.

Habituellement affiché à 249 euros, le pack de 2 routeurs Google Wi-Fi est actuellement disponible à 149 euros sur Amazon.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales caractéristiques des routeurs Google Wi-Fi ?

Le Google Wi-Fi améliore et optimise la couverture Wi-Fi de votre domicile, surtout si le Wi-Fi de votre box Internet laisse à désirer. Il est plus performant qu’un routeur classique, et saura stabiliser votre débit, même si vous disposez de la fibre à 1 Gb/s. L’appareil se présente sous la forme d’un petit boîtier plutôt discret qui passera presque inaperçu dans votre intérieur.

Le Google Wi-Fi devra être relié à une box Internet pour que le réseau sans fil puisse se diffuser. Avec les 2 routeurs du pack, le Google Wi-Fi pourra couvrir 160 m2 ; de quoi capter n’importe où chez vous (si vous n’habitez pas dans un énorme château, du moins). L’appareil prend en charge toutes les normes réseau, à l’exception du Wi-Fi 6. Il se dote également de deux ports Ethernet Gigabit : l’un devra être connecté à votre box, l’autre pourra être branché su l’appareil de votre choix (votre ordinateur, par exemple).

Que dire à propos de l’application Google Wi-Fi ?

Disponible sur iOS et Android, l’application Google Wi-Fi est plutôt facile à utiliser. Elle vous permettra, une fois vos appareils identifiés (smartphones, tablettes, ordinateurs…), d’optimiser les performances en réalisant des tests de débit chez vous pour, si besoin, changer l’emplacement de l’appareil.

Vous pourrez également y configurer un réseau invité. De plus, si vous souhaitez contrôler l’accès à Internet de vos enfants, à l’approche de l’heure du coucher par exemple, il sera également possible d’appliquer un contrôle parental qui suspendra le Wi-Fi à l’heure configurée.

