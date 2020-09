Romain Ribout - 30 septembre 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Les smartphones pliants sont encore peu nombreux en France, mais aucun n'avait encore été proposé sous les 1 000 euros. C'est dorénavant chose faite avec le Samsung Galaxy Z Flip qui passe à 999 euros après une remise immédiate de 500 euros.

Samsung est l’un des premiers constructeurs à s’être lancé dans la course des smartphones pliables. Sa première tentative avec le Galaxy Fold était un raté (ou plutôt un brouillon) et n’avait que peu d’intérêts en l’état, mais la seconde avec le Z Flip arrive à convaincre grâce à un design charmant et une réelle utilité de l’écran qui se replie sur lui-même, car il prend moins de place dans la poche.

Au lieu de 1 500 euros, le Samsung Galaxy Z Flip est dorénavant disponible à 999 euros sur Amazon, à la Fnac et chez Darty.

Pour mieux comprendre l’offre

Quel est l’intérêt de ce Samsung Galaxy Z Flip ?

Tout comme le Motorola Razr, ce Samsung Galaxy Z Flip ne répond pas au même usage que les autres smartphones pliables. Il n’adopte donc pas un format tablette une fois déplié, mais un format de smartphone classique. Lorsqu’il est replié, il devient alors très compact pour prendre moins de place et c’est là tout l’intérêt du smartphone.

On lui trouve par ailleurs d’autres utilités pratiques grâce à la pliure horizontale — et non verticale comme sur le Galaxy Z Fold 2 — de son écran AMOLED de 6,7 pouces proposant un ratio de 22:9. Ce Z Flip peut alors s’utiliser avec l’écran incliné grâce à sa charnière à position libre, ce qui est idéal pour laisser poser le smartphone sur une table en passant un appel vidéo, par exemple via Google Duo. L’application a justement été adaptée pour ce nouveau format.

Quelles sont les autres caractéristiques du Z Flip ?

Pour le reste, c’est un smartphone très classique. Il est puissant grâce à son Snapdragon 855+ épaulé par 8 Go de RAM, bon en photo avec son double capteur 12 + 12 mégapixels (dont un objectif ultra grand-angle) et endurant sur une toute une journée. On apprécie d’ailleurs sa compatibilité charge rapide et charge sans fil.

Au niveau du clapet, on aperçoit également un second petit écran de 1,06 pouce pour avoir un rapide aperçu des notifications et accéder à quelques paramètres.

