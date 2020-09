Arte sort une série de courts documentaires sur les « ancêtres des réseaux sociaux », qui remontent parfois jusqu'au début des années 1960. Numerama vous fait découvrir le premier épisode en avant-première.

Vous pensiez qu’il n’existait pas de réseau social avant Facebook et Twitter ? Vous n’allez pas être déçus. Dans une série documentaire de sept épisodes (comptez entre 5 et 7 minutes chacun) intitulée Jurassic Web, Arte met en avant des histoires méconnues d’hommes et femmes qui ont inventé des pratiques proches de celles des réseaux sociaux que l’on connaît aujourd’hui.

« Qu’ils soient hippies californiens ou fans de Star Trek, ils ont réussi à détourner ces outils, souvent chers et contrôlés par une élite, au profit d’usages plus ludiques. Et s’ils ont transgressé la loi, ils étaient avant tout des explorateurs », décrit Chris Eley, le réalisateur, dans le dossier presse.

Le premier épisode de cette série s’attarde sur un exemple très parlant : des jeunes adolescents qui ont réussi, dans les années 60, à pirater le réseau téléphonique américain en imitant le son des touches qui servent à composer les numéros. Ils sont notamment parvenus à trouver une sorte de « salle de conférence » au Canada, où plusieurs appelants pouvaient se retrouver pour discuter ensemble… Un peu comme dans un chat virtuel, mais il y a de ça cinquante ans. Évidemment, les autorités n’ont pas apprécié ce détournement des outils nationaux, et la plupart des jeunes mis en cause ont été perquisitionnés — puis relâchés, faute de législation pour les condamner.

Découvrez l’épisode 1 de Jurassic Web

Sur Numerama, partenaire de ce documentaire Arte, vous permet de découvrir en avant-première le premier épisode de Jurassic Web.

Tous les autres épisodes seront mis en ligne à compter de lundi 13 septembre 2020.

On y retrouve l’aventure incroyable de nombreuses femmes fans de la série Star Trek qui ont créé l’ancêtre de la fanfiction — ces textes écrits par des fans qui cherchent à prolonger l’histoire d’une œuvre qu’ils ou elles apprécient en reprenant certains élément et en faisant vivre aux personnages d’autres aventures — en imprimant et diffusant des copies au sein des conventions.

Le septième épisode se focalise quant à lui sur le Minitel, fierté française du début des années 1980, que certains ont tenté de le détourner pour créer un réseau libre, et ne pas avoir à payer de facture téléphonique astronomique.

