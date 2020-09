Noémie Koskas - 09 septembre 2020 Tech

[Le Deal du Jour] L'Asus ROG Strix G15 est un PC portable gamer qui bénéficie d'une très bonne configuration. Actuellement en promotion sur Amazon, la Fnac et Darty, il passe de 2 000 à 1 590 euros.

Asus propose constamment des PC portables gamer d’une grande qualité, et le ROG Strix G15 n’échappe pas à cette règle. Avec sa configuration performante et son design original, ce laptop cumule les bons points. D’autant plus qu’il bénéficie actuellement d’une promotion intéressante.

Habituellement affiché à plus de 2 000 euros, le PC Asus ROG Strix G15 est aujourd’hui disponible à 1 590 euros sur Amazon, la Fnac et Darty.

Sur Darty et la Fnac, les étudiants peuvent bénéficier de 10 % supplémentaires grâce au programme MyUnidays. L’Asus ROG Strix G15 passerait donc à 1431 euros.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales caractéristiques de l’Asus ROG Strix G15 ?

L’Asus ROG Strix G15 est plutôt imposant avec un poids de 2,4 kg. Il dispose d’un écran quasi borderless Full HD de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui permet de profiter d’une très bonne fluidité en jeu, le tout avec une diagonale confortable. Le clavier est rétroéclairé, avec les commandes de mouvement les plus utilisées par les joueurs qui sont bien mises en évidence.

À l’intérieur de cette machine, on retrouve un processeur Intel Core i7 10750H à 6 coeurs (12 threads) cadencé à 2,6 GHz avec un boost de 5 GHz. Ce CPU est la dernière génération du fabricant. La machine embarque également une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2070. Le tout est épaulé par 16 Go de mémoire vive. Concrètement, cette configuration performante vous permettra de faire tourner vos jeux gourmands en qualité Ultra sans problème.

Quelles sont ses autres caractéristiques ?

Ce PC portable gamer possède également un SSD de 512 Go, soit une capacité de stockage plus que confortable pour sauvegarder un grand nombre de fichiers tout en profitant d’une grande rapidité au lancement des jeux et du PC. Les temps de chargement seront considérablement réduits. Ce stockage pourra être augmenté grâce à l’ajout de 2 SSD supplémentaires. La connectique est plutôt développée avec un port Ethernet, un port HDMI 2.0, trois ports USB 3.2, un port USB 3.2 Type-C (DisplayPort) et un port jack. Vous pourrez également synchroniser vos appareils grâce au Bluetooth 5.0.

