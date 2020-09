[Le Deal du Jour] Jusqu'à ce soir, l'excellent stabilisateur pour smartphones DJI Osmo Mobile 3 passe de 109 euros à 79 euros sur Amazon.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le stabilisateur DJI Osmo Mobile 3 est un bon complément à la stabilisation que proposent certains smartphones, parfois insuffisante lorsqu’on désire obtenir des images bien fixes. La marque a cette misé sur le côté pratique : contrairement à l’ancien modèle DJI Osmo Mobile 2, cette version est pliable.

Initialement affiché à 109 euros, le stabilisateur DJI Osmo Mobile 3 est aujourd’hui disponible à 79 euros sur Amazon. L’offre se termine ce soir.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques du DJI Osmo Mobile 3 ?

Le DJI Osmo Mobile 3 est un stabilisateur pour smartphones pliable. Même avec un poids de seulement 405 grammes, qui facilite grandement sa prise en main, l’appareil est plutôt robuste. Son design a l’avantage de ne pas appuyer sur la connectique située sur la tranche des smartphones grâce à des mâchoires plus creusées.

Délaissée par l’Osmo Mobile 2, la gâchette à l’arrière est de retour sur ce stabilisateur. Elle permet d’alterner entre les différents objectifs (avant et arrière) et de ramener l’appareil sur sa position initiale. Le joystick est également présent pour switcher entre les différentes fonctionnalités. Une nacelle motorisée permet à l’image de basculer en mode paysage ou en mode portrait. Sa conception facilite l’utilisation à une main avec des commandes très accessibles.

Enfin, côté autonomie, le constructeur annonce 15 heures d’utilisation ainsi qu’une recharge en 2h30 grâce à son port USB-C.

À qui s’adresse le DJI Osmo Mobile 3 ?

Aujourd’hui, plusieurs smartphones disposent d’une stabilisation numérique qui aide à obtenir des images fluides et fixes. Pourtant, celle-ci ne suffit pas pour les personnes en recherche d’une qualité d’image encore plus stable. Par exemple, pour tourner des vlogs ou des vidéos dans un cadre professionnel, ou simplement pour le plaisir. Le DJI Osmo Mobile 3 propose une stabilisation motorisée fonctionnant sur trois axes, qui supprime encore mieux les tremblements qui peuvent survenir pendant un tournage. En bref, grâce à leur praticité et à la liberté qu’elles autorisent, les stabilisations mécaniques restent, pour l’instant, très supérieures aux stabilisations numériques proposées par les smartphones.

Que permet l’application DJI Mimo ?

Pour agrémenter vos vidéos et les rendre encore plus créatives, voire professionnelles, rendez-vous sur l’application DJI Mimo, disponible sur iOS et Android. Sur ce logiciel, vous aurez par exemple accès à la fonctionnalité Active Track 3.0, qui permet de reconnaître des sujets préalablement sélectionnés pour les suivre dans l’image. Le mode FaceTrack, très pratique pour les vidéos face cam en mode selfie, vous calera bien au centre du cadre. D’autres fonctions comme le Timelapse (effet d’images accélérées), l’Hyperlaps (images accélérées, mais en mouvement) et le Panorama complètent l’affiche. Les vlogueurs et amateurs de stories sur les réseaux sociaux pourront même créer de courtes vidéos grâce au mode Story.

Pour encore plus de stabilité, Amazon propose un pack avec un trépied en plus du DJI Osmo Mobile 3. L’ensemble revient à 92 euros au lieu de 128 euros.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

