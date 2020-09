Gestion avancée du stockage, contrôle parental ou sauvegarde de ses données : la suite logicielle d'Intego ajoute des outils supplémentaires pratiques aux utilisateurs de Mac qui souhaitent aller plus loin avec leur appareil. Pour la rentrée, le kit de sécurité et de protection Intego est en promotion.

Quand bien même les ordinateurs sous macOS disposent déjà d’outils pour prendre en charge la sécurité ou la gestion du stockage des utilisateurs, ils peuvent sembler limités pour les utilisateurs aguerris. Pour accéder à de nouvelles fonctionnalités avancées, Intego propose son Mac Premium Bundle X9, une solution logicielle complète avec de nombreux outils pratiques :

un nettoyeur qui permet de libérer de l’espace de stockage ;

un outil de contrôle parental aux réglages précis ;

un outil de sauvegarde automatique ;

une protection réseau du Mac ;

un antivirus performant.

Pour la rentrée, le kit Intego Mac Premium Bundle X9 est proposé en promotion sur le site d’Intego. L’abonnement annuel passe au prix de 34,99 euros pour un Mac, contre 69,99 euros habituellement. Pour deux ans, l’abonnement est de 59,99 euros contre 119,99 euros habituellement. En bonus, il est possible de bénéficier d’un abonnement d’un an au service VPN Premium à 19,99 euros. Enfin, Intego a déjà annoncé que sa suite logicielle serait compatible avec macOS Big Sur, la prochaine version du système d’exploitation.

Voici quelques-uns des outils inclus dans le kit de sécurité Intego.

Se débarrasser du cache et gagner des gigaoctets de stockage

Avec le temps, un ordinateur stocke sur le disque dur de nombreux fichiers en cache. S’ils ne sont pas nettoyés régulièrement, ces petits fichiers résiduels peuvent occuper un espace de stockage important. Dans notre cas, avec un MacBook Pro de 2015, c’est 12 Go d’espace qui ont été libérés grâce au nettoyeur de Intego.

En plus de repérer et éliminer les fichiers en cache, le nettoyeur d’Intego analyse également :

la corbeille ;

les historiques conservés par certaines applications ;

les différentes langues téléchargées sur le système ;

les téléchargements du Mac.

Parmi tous ces fichiers, il repère ceux qui peuvent être supprimés. Le nettoyage est paramétrable. En mode agressif, par exemple, il est proposé d’effacer les fichiers téléchargés vieux de plus d’un jour. Au contraire, vous pouvez opter pour un nettoyage sécurisé ou personnalisé, afin de ne supprimer que les fichiers dont vous n’avez plus besoin.

Le nettoyeur détecte également les doublons présents sur l’ordinateur. De quoi éliminer par exemple les épisodes de série présents à la fois dans le dossier téléchargements et vidéos du Mac.

Un contrôle parental aux réglages avancés

Même si macOS dispose de son propre contrôle parental, celui d’Intego permet d’aller beaucoup plus loin dans les réglages. Depuis l’interface de l’outil d’Intego, il est possible de bloquer, ou au contraire autoriser, l’accès à certains sites ou applications. Si vous n’avez pas le temps d’entrer les sites un à un, Intego permet de bloquer automatiquement l’accès aux sites appartenant à certaines catégories : jeux d’argent, violence, pornographie, etc. Il est également possible de bloquer des sites correspondant à certains mots clés déterminés par l’administrateur.

Pour aller encore plus loin dans le contrôle, Intego propose également aux parents de bloquer totalement les messageries instantanées, ou alors de filtrer les messages contenant certaines expressions. Le but ici est d’empêcher l’utilisateur de faire une mauvaise rencontre sur Internet.

Enfin, l’outil d’Intego dispose également de réglages plus classiques mais néanmoins efficaces, comme la création d’un planning d’utilisation ou le blocage du peer-to-peer ou de jeux vidéo en ligne.

Plusieurs outils de sauvegarde

Tous les Mac disposent de Time Machine pour effectuer des sauvegardes régulières. Un outil qui fonctionne bien, mais qui laisse très peu de liberté à l’utilisateur. Dans sa suite, Intego fournit son propre service de sauvegarde. Celui-ci a l’avantage de proposer de nombreux paramètres, pour effectuer différents types de sauvegardes personnalisables.

Pour la sauvegarde classique, l’utilisateur a le choix de créer une copie de tout le contenu de son ordinateur, ou bien de quelques dossiers seulement. Cette sauvegarde peut être effectuée sur un disque dur externe, ou bien sur un serveur distant. Il est ainsi possible de créer plusieurs routines de sauvegardes. Par exemple, enregistrer automatiquement le dossier comprenant des vidéos sur un serveur distant, et enregistrer le contenu du bureau sur un disque dur externe. La sauvegarde peut être manuelle ou automatique, et se déclencher au rythme de votre choix.

Si votre MacBook est capricieux, Intego permet de créer des sauvegardes démarrables. Dans ce cas, c’est tout macOS ainsi que les fichiers qui sont copiés. En cas de problème du système, un MacBook peut utiliser cette sauvegarde comme disque de démarrage et fonctionner immédiatement. C’est une sauvegarde fortement recommandée lorsque vous installez une version bêta de macOS par exemple.

Un pare-feu facilement paramétrable

Un pare-feu est un outil qui permet de contrôler les données qui transitent entre votre réseau et Internet. Avec le pare-feu d’Intego, c’est l’utilisateur qui décide quelles données sont autorisées à circuler. Ces données sont simples à visualiser depuis l’interface de l’outil. Depuis ce même outil, l’utilisateur a la possibilité d’autoriser ou non les connexions entrantes et sortantes des différentes applications installées sur le Mac.

Plusieurs profils peuvent être établis : travail, domicile et point d’accès public. Ainsi, il n’est pas nécessaire de modifier toute la configuration du pare-feu dès lors que l’on change d’environnement. Au domicile, les règles du pare-feu peuvent être plus souples, tandis qu’elles peuvent être plus strictes sur les réseaux Wifi publics par exemple.