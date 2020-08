Noémie Koskas - 31 août 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Amazon propose en ce moment plusieurs promotions sur des Chromebook. L'un des modèles les plus intéressants, l'Asus C423, passe de 499 euros à 369 euros.

Le Chromebook Asus C423, doté du très pratique système d’exploitation Chrome OS, fait partie des modèles proposés aujourd’hui en promotion sur Amazon. Il embarque notamment un processeur Intel Pentium N4200, plus puissant que les Celeron intégrés dans les anciens modèles.

Auparavant affiché à 499 euros, l’Asus C423 Full HD est maintenant disponible à 369 euros sur Amazon.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de cet Asus C423 ?

Le Chromebook intègre un écran tactile Full HD 1920 x 1080 pixels de 14 pouces. Celui-ci peut pivoter à 180° (à plat donc), ce qui peut être pratique pour le dessin. En revanche, ses charnières ne lui permettent pas de se transformer en tablette standard. Côté performances, on trouve le processeur Intel Pentium N4200 quad-core cadencé à 1,1 GHz (boost jusqu’à 2,5 GHz), plus puissant que les Intel Celeron embarqués dans d’anciennes versions du C423.

Pour épauler le tout, le Chromebook inclut 8 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage interne et une puce graphique Intel HD Graphics 500.

À qui se destine-t-il ?

Le Chromebook C423 tourne grâce au système d’exploitation Chrome OS, qui s’appuie sur le navigateur Chrome pour exécuter des tâches comme la bureautique (grâce à la suite Google), le streaming avec Netflix ou Prime Video, ou encore la musique avec Spotify ou YouTube. Peu gourmand et ultraléger, ce système ne nécessite pas une machine ultra-puissante pour le faire fonctionner, ce qui reste parfaitement suffisant pour un usage dans le cadre scolaire.

Une foule d’applications dédiées à la productivité sont accessibles, notamment depuis le Play Store. Le Chromebook s’adresse également aux travailleurs qui recherchent un pc portable pour les usages quotidiens les plus basiques. D’autant plus que cette machine est peu encombrante avec un poids de seulement 1,3 kg : elle pourra donc se transporter facilement en déplacement. Avec une autonomie estimée à 10 heures, le C423 pourra tenir en théorie une journée de travail loin d’une prise.

Quelles sont les autres offres proposées par Amazon ?

Amazon propose également une promotion sur une version plus « entrée de gamme » du C423, à 309 euros au lieu de 399 euros. Ici, pas d’écran tactile Full HD mais une simple définition HD.

D’autres modèles de Chromebook moins chers font aussi partie de la sélection d’Amazon, comme l’Acer CB314 à 219 euros au lieu de 319 euros, avec un processeur Intel Celeron N4000, 4 Go de mémoire vive et une puce graphique Intel UHD Graphics 600. Sa version améliorée, le CB315, est quant à elle affichée à 269 euros au lieu de 369 euros. Ce Chromebook embarque un processeur Intel Celeron N4020, plus puissant que son prédécesseur.

Amazon réduit également le prix du Chromebook haut de gamme Asus C433 en le faisant passer de 649 euros à 499 euros. On retrouve là aussi un écran tactile Full HD, mais qui a l’avantage de se retourner en mode tablette. Propulsé par un Intel Core M3 8100Y, il est le plus puissant des Chromebook proposés en promotion aujourd’hui.

