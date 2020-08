[Le Deal du Jour] Le laptop Dell XPS 13 7390, sorti en 2019 et embarquant la 10e génération d'Intel Core, bénéficie aujourd'hui d'une promotion doublée d'une ODR. On le trouve aujourd'hui à 949 euros au lieu de 1 499 euros sur Amazon.

Le laptop Dell XPS 13 7390 est une version améliorée du précédent modèle lancé début 2019. Sa principale évolution est l’intégration d’un processeur Intel Core i7 de dixième génération, qui le fait gagner en puissance.

Préalablement affiché à 1 499 euros, puis à 1 099 euros, le pc portable Dell XPS 13 7390 chute à 949 euros sur Amazon avec une offre de remboursement de 150 euros

Quelles sont les caractéristiques de ce Dell XPS 13 ?

Le laptop Dell XPS 13 7390 s’articule autour d’un écran Full HD 1920 x 1080 pixels de 13 pouces. Il dispose d’un filtre anti-reflet, un bon atout pour ne pas être perturbé lors de vos sessions de travail. À l’intérieur de la machine, on retrouve un processeur i7-10510U quad-core de dixième génération cadencé à 1,8 GHz (boost jusqu’à 4,9 GHz). Il s’agit de la dernière génération de processeurs d’Intel.

Le tout est épaulé par 8 Go de mémoire vive et d’un puce graphique Intel UHD Graphics 600 Series. La machine se dote également de 512 Go de SSD, qui réduira les temps de chargement et assurera une bonne rapidité au lancement de la machine et de ses applications.

Côté connectique, la palette est plutôt complète avec 2 ports USB Type-C Thunderbolt 3, 1 USB Type-C 3.1, 1 lecteur micro SD et un port jack.

À qui se destine ce Dell XPS 13 ?

Ce PC portable s’adresse avant tout aux personnes désirant effectuer des tâches de bureautique ou naviguer sur Internet de façon fluide, voire faire un peu de retouche photo. Il pourra donc accompagner les étudiants ou les professionnels qui recherchent un laptop pratique et léger. Effectivement, avec un poids de 1,2 kg seulement, il pourra être facilement transporté lors de déplacements. Sa batterie lui confère une autonomie qui n’excède pas les 6h loin du chargeur.

En ce qui concerne le gaming, la puce graphique Intel UHD Graphics ne sera pas en mesure de faire tourner des jeux trop sophistiqués. Il faudra donc se contenter de jeux peu gourmands et faire l’impasse sur les jeux récents.

