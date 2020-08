La nouvelle version de Google Chrome, numérotée 85, contient des améliorations dans la gestion des onglets, notamment sur leur vitesse de chargement.

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui naviguent sur le web avec Chrome : le navigateur maison de Google va très bientôt recevoir une mise à jour qui améliorera encore un peu ses performances générales. C’est ce que l’entreprise américaine a fait savoir mardi 25 août dans un billet de blog présentant quelques évolutions prévues ou en cours de déploiement dans le logiciel.

L’amélioration en question concerne la rapidité de chargement des onglets dans Chrome. L’entreprise américaine travaille sur des optimisations permettant de les afficher jusqu’à 10 % plus rapidement. Quelques détails techniques ont été donnés dans le blog dédié à Chromium. En réalité, les gains de performance dépendront de la plateforme (Windows ou Mac) et des conditions de test.

Des onglets plus réactifs dans Chrome

« Nos tests montrent constamment que les pages se chargent jusqu’à 10 % plus vite en moyenne, et il y a des améliorations de vitesse encore plus importantes lorsque votre CPU est chargé d’exécuter de nombreux onglets ou programmes », écrit Max Christoff, qui a en charge l’ingénierie dans Chrome. Pour cela, Google passe par une technique d’optimisation des compilateurs, appelée PGO (Profile Guided Optimization).

Grossièrement, PGO « permet aux parties du code les plus critiques en termes de performances de s’exécuter plus rapidement. Comme PGO utilise des scénarios d’utilisation réels qui correspondent aux flux de travail des utilisateurs de Chrome dans le monde entier, les tâches les plus courantes sont classées par ordre de priorité et rendues plus rapides », est-il ajouté.

Google avait commencé à déployer PGO dans la version 53 de Google Chrome, dans des cas de figure très spécifiques. Cette fois, il s’agit d’élargir la disponibilité de cette solution avec Google Chrome 85. Le déploiement de cette mouture, qui contient par ailleurs des optimisations visant à diminuer réduire l’impact des onglets de fond inactifs, ce qui aura un effet positif sur les batteries, démarre le 25 août.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo