Gmail est en panne depuis 8h du matin en ce jeudi 20 août 2020. Google affirme travailler sur le problème.

Gmail est l’un des services de messagerie les plus utilisés au monde. Le 20 août, à partir de 8 heures, des messages faisant état d’une panne ont commencé à émerger sur les réseaux sociaux. Quelques minutes après, les signalements ont été rapportés sur le fameux site DownDetector, qui répertorie les pannes des services web grâce au crowd-sourcing.

D’après les retours des utilisateurs touchés, la panne se situe à plusieurs niveaux :

Impossibilité de se connecter à Gmail et donc d’accéder à sa messagerie

et donc d’accéder à sa messagerie Impossibilité d’envoyer un mail, notamment avec une pièce jointe

Le service est donc partiellement inutilisable, d’autant que la panne ne semble pas localisée aux pays européens : des signalements ont été faits dans le monde entier. Nous avons pu au moins confirmer qu’il nous était impossible d’attacher une pièce jointe à un mail sur notre compte Gmail professionnel « G Suite », ce qui signifie que cela ne touche pas que les utilisateurs grand public du service.

Quelle est la panne ?

Du côté de Google, rien n’a été communiqué sur le sujet, mais la page App Status qui permet de voir quels sont les problèmes qui affectent les services du géant de Mountain View est claire : « Nous continuons à rechercher la cause de ce problème. Nous vous tiendrons informé d’ici 20/08/2020 10:00 et nous vous indiquerons le délai attendu de résolution du problème ». Si Google communique de la sorte, c’est qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé. En revanche, la nature même de la panne n’a pas été expliquée.

Avec plus de 1,5 milliard d’utilisateurs dans le monde, Gmail s’est imposé comme un outil de communication essentiel pour les particuliers et les entreprises. Cela ne fait donc aucun doute qu’une panne, qui dure déjà depuis une heure, est très vite remarquée et prise au sérieux par les équipes techniques de Google.

Nous mettrons cet article à jour quand nous aurons plus d’informations.

