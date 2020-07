Pierre Bourgès - 21 juillet 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Si vous cherchez un forfait avec une enveloppe conséquente, Sosh revient avec son offre 100 Go pour 16,99 euros par moi. C'est toujours sans engagement et le prix ne double pas au bout d'un an.

C’est le retour de l’excellent forfait Sosh avec 100 Go de données 4G. Pour voyager cet été en France et en Europe, il n’y a rien de mieux qu’une telle enveloppe pour partir tranquille. Vous profiterez en plus de la meilleure couverture avec le réseau Orange.

Ce forfait Sosh de 100 Go est proposé en série limitée à 16,99 euros par mois. Cette somme n’augmente pas au bout d’un an et est évidemment sans engagement. Attention, cette offre n’est disponible que pour les nouveaux clients.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’y a-t-il dans ce forfait 100 Go ?

Avec cette offre, vous bénéficiez comme son nom l’indique de 100 Go de données 4G utilisables en France métropolitaine. Inclus dans cette enveloppe : 15 Go permettant d’utiliser Internet en Europe et dans les DOM. Les appels et SMS/MMS sont évidemment illimités, que ce soit dans l’Hexagone, en Europe ou même dans les DOM.

Pourquoi choisir Sosh ?

Sosh est une filiale d’Orange et profite de l’infrastructure de l’opérateur français. Son réseau est d’ailleurs considéré comme le numéro 1 selon l’ARCEP en 2019 en France. Concrètement, vous bénéficiez du réseau mobile numéro 1 à moindre prix et sans engagement.

Y a-t-il des choses à savoir en plus ?

Il est utile de rappeler que cette offre n’est disponible que pour les nouveaux clients. Lors de votre inscription, il faudra débourser 10 euros immédiatement pour recevoir votre nouvelle carte SIM triple découpe.

Si vous souhaitez garder votre numéro, c’est possible et gratuit. Il faudra vous munir de votre RIO que vous pouvez récupérer en appelant le 3179.

