Avec le début des soldes d’été, c’est l’occasion idéale de se préparer à la rentrée sans se ruiner. Il est ainsi possible de dénicher le Chromebook Asus 14” dans un pack comprenant une souris et une housse de protection pour seulement 329 euros chez la Fnac. Une offre intéressante qui se destine aux étudiants.

Les étudiants actuels et anciens le savent bien : trouver l’ordinateur portable parfait pour travailler quand on a un budget très limité est un véritable numéro d’équilibriste. Depuis quelques mois, grâce à Chrome OS, Google a bousculé le secteur des pc portables à petit prix en proposant des machines abordables et efficaces dans les tâches bureautiques malgré une fiche technique humble.

On en veut pour preuve le Chromebook Asus 14”, vendu en pack avec une souris et une housse pour seulement 329 euros chez la Fnac, contre 479 euros habituellement.

Un bon compagnon de travail

Le Chromebook Asus 14”, ou Asus C423NA de son vrai nom, dégaine une fiche technique intéressante dans cette gamme de prix pour celles et ceux en quête d’un ordinateur pour travailler. Son processeur Intel Celeron N3350 cadencé à 2,4 GHz et ses 8 Go de mémoire vive lui confèrent suffisamment de puissance pour accomplir toutes les tâches bureautiques quotidiennes sans le moindre ralentissement.

C’est surtout en s’appuyant sur Chrome OS que le Chromebook Asus 14” montre son orientation vers la productivité. Le système d’exploitation centralise toutes les applications imaginées par Google, et notamment Google Docs, Google Sheets, Google Slides ou encore Google Drive. L’accès à ses logiciels bureautiques se veut donc rapide et ergonomique, aidé en cela par l’écran tactile de 14 pouces qui équipe ce Chromebook.

Un ordinateur qui sait se montrer divertissant

L’autre avantage d’un écran de 14 pouces est d’assurer la mobilité de ce Chromebook Asus C423NA sans pour autant sacrifier la surface d’affichage et ainsi conserver un certain confort de visionnage. Surtout que la dalle HD choisie pour ce Chromebook dispose de bordures assez fines.

La compatibilité de Chrome OS avec Android permet au Chromebook Asus 14” de faire tourner la plupart des applications du Google Play Store, dont les jeux. Il est donc tout à fait possible de lancer une petite partie de HearthStone ou Clash Royale entre deux cours (ou lors de la pause déjeuner) en toute fluidité.

Le Chromebook idéal pour les nomades

Côté design, le Chromebook Asus 14” opte pour un châssis argenté aussi sobre qu’élégant, tranchant ainsi avec l’esthétique « jouet » que l’on trouve habituellement sur cette gamme de prix. Qui plus est, avec sa charnière qui s’ouvre à 180°, le partage d’écran avec une autre personne se fait aisément. Sur les tranches, on retrouve une prise jack 3,5 mm, deux ports USB A 3.1 et un port USB Type-C.

Le Chromebook Asus 14” pèse à peine 1,36 kg et ne mesure que 1,6 cm d’épaisseur, ce qui le rend facilement transportable dans un sac à dos. Sans parler de son imposante autonomie qui culmine à 10 heures. Celle-ci permet non seulement de pouvoir travailler des heures durant de manière ininterrompue, et d’éviter l’encombrement du chargeur lors de déplacements à courte et moyenne distance.

Le meilleur rapport qualité-prix pour un petit budget

Au regard de sa fiche technique et surtout de son prix, on comprend que le Chromebook Asus 14” se place avant tout comme un ordinateur milieu de gamme bien mieux équilibré que la norme actuelle et ce, sans pour autant gonfler la facture finale.

Cela dit, la Fnac a décidé de pousser l’exercice plus loin en intégrant le Chromebook Asus 14” dans un coffret contenant une housse de protection et une souris. Proposé à 479 euros en temps normal, ce pack voit son tarif fondre à 329 euros dans le cadre des soldes d’été, soit une belle réduction de 150 euros.