Et c'est probablement la faute de Facebook.

Une épidémie de crash des applications ultra populaires que sont TikTok, Spotify ou Tinder touche les smartphones et tablettes Apple à l’heure où ces lignes sont écrites. Les applications ont toutes un point commun qui semble émerger d’après les rapports des victimes du bug qui n’hésitent pas à publier leur expérience sur Twitter : les outils Facebook pour se connecter aux applications seraient bugués en ce moment et entraîneraient ces crash. Nous confirmons à la rédaction que l’application Spotify, au moins, subit ces plantages intempestifs sur un iPhone 11.

Les smartphones Android semblent épargnés.

There's another facebook SDK issue that lead's to our iOS app to crash on launch again along with major apps like Spotify & Pinterest 🔥 @fb_engineering

— Peter Juras (@peterjuras) July 10, 2020